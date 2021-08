Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Tokyo 2020 Sports collectifs, euphorie collective IL Y A UNE HEURE

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

Le classement du jeudi 5 août

Dans le classement des nations, à trois jours de la fin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Etats-Unis dominent la Chine et le reste de la concurrence. Ce qui n'est pas le cas, dans le tableau des médailles. Ce jeudi, les Etasuniens ont même pris (un peu) le large par rapport à leur premier poursuivant (de +4 à +18), grâce notamment à quatre médailles d'or (Nevin Harrison en C1 200m, Ryan Crouser au lancer du poids, Katie Nageotte à la perche et David Taylor en lutte libre 86 kg).

Concernant le contingent tricolore, pas de changement. Les Bleus ont récolté deux médailles, par l'intermédiaire de Steven Da Costa, en or (karaté, 67 kg), et Kevin Mayer, en argent (décathlon). Ils restent au neuvième rang, au sein d'un Top 10 qui n'a d'ailleurs pas évolué.

Tokyo 2020 Des médailles, des finales et de l'émotion : le top 5 des Bleus de jeudi IL Y A 2 HEURES