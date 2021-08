Plaques de touche. Pistolet de starter électronique. Starting-blocks. Caméra photo-finish. Cellules photoélectriques. Aux Jeux Olympiques, la technologie du chronométrage est partout. Du départ à l'arrivée. Précision. Instantanéité. Efficacité. Comme l'arbitre sur le terrain, le bon chronométrage est celui qu'on ne remarque pas. Il est là, omniprésent, indispensable, mais sa quasi-infaillibilité lui permet de s'effacer derrière la performance et l'émotion sportives.

A Tokyo, c'est une fois encore Omega qui a pris en charge le chronométrage de toutes les épreuves. Entre l'horloger helvétique et le Comité International olympique, c'est une longue, très longue histoire. Elle a débuté en 1932, à Los Angeles et ne s'est jamais arrêtée depuis, malgré un accroc en 1964 aux Jeux de... Tokyo, quand la marque nippone Seiko avait été choisie. Mais qui dit Jeux dit Omega.

Révolutions

En 1935, Omega était capable de chronométrer au dixième de seconde près. Depuis Londres en 2012 et la mise en place du dispositif Quantum Timer, c'est au millionième de seconde que la distinction entre deux athlètes peut être opérée. "Les limites technologiques n'existent pas, nous explique Alain Zobrist, responsable de Omega Timing. On pourrait avoir une résolution encore plus importante. La question est de savoir si on en a besoin. En natation, on mesure en centième de seconde. En cyclisme sur piste, au millième. On s'adapte au besoin de chaque sport."

L'histoire du chronométrage épouse celle du sport. Parfois, il contribue même à cette histoire, il l'écrit, la change. "Il y a eu plusieurs phases d'évolutions, reprend Alain Zobrist. Entre 1948 et 1968, sur 20 ans, le chronométrage électronique a progressivement remplacé le chronométrage manuel. On a pu éliminer tous les temps de réaction humain en lançant ou en arrêtant le chronomètre électroniquement. L'autre révolution, ce sont les caméras photo finish. En 1948, on mettait 20 minutes pour développer les films dans la chambre noire. Aujourd'hui, les résultats sont là de manière instantanée. C'est un des grands changements de ces vingt dernières années : le fait de pouvoir fournir des résultats aux athlètes quasiment au moment où ils franchissent la ligne d'arrivée on est vraiment dans le temps réel."

Le travail sur les nouvelles disciplines

Mais la révolution suivante est déjà en marche, car aujourd'hui, le chronométrage ne se contente pas d'être présent au départ et à l'arrivée. "Avec les capteurs de mouvement, il y a une autre grande étape de franchie, estime encore Alain Zobrist. Omega peut avoir une grande compréhension sur le départ et la fin de course, mais aussi sur ce qui sépare le départ de l'arrivée. Pour la compréhension de la performance d'un athlète, savoir où et comment un athlète a gagné ou perdu sa course, c'est primordial. Ilest possible de collecter une gamme complète de données afin d'offrir aux spectateurs une vue d'ensemble de chaque victoire."

La marque suisse se doit donc d'innover en permanence pour satisfaire aux exigences ou aux besoins du mouvement olympique, des athlètes voire des médias. Elle s'adapte aussi aux nouvelles disciplines qui viennent s'intégrer au programme olympique. A Tokyo, c'est surtout l'escalade qui a demandé du travail, pour l'épreuve de vitesse. Après la natation, c'est le deuxième sport olympique où les athlètes arrêtent leur temps eux même avec des plaques de touche en haut du mur d'escalade.

Au total, Omega a couvert à Tokyo 339 épreuves dans 33 sports différents. Une vraie délégation, digne des plus grosses nations, avec plus de 500 personnes, 400 tonnes d'équipement et des centaines de kilomètres de câbles en fibre optique à dérouler. Loin, très loin, de l'artisanat de Los Angeles en 1932. A l'époque, pour ses débuts dans le concert olympique, l'horloger avait envoyé... un seul chronométreur.

