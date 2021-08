Jeux Olympiques

Plus doré, plus argenté, plus bronzé : le Top 5 d'un samedi tricolore hors du temps

JEUX OLYMPIQUES - Ce samedi 7 août, la France a décroché 5 nouvelles médailles : deux en bronze, par l'intermédiaire des pistards et des basketteuses, une en argent des basketteurs vaincus par le Team USA en finale, et enfin deux en or au terme de deux finales masculines au money-time irrespirable en handball et en volley. Notre Top 5 en images.

00:02:29, il y a une heure