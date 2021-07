Le grand rendez-vous

Six jours seulement après la fin du Tour de France, les stars du peloton se retrouvent à Tokyo pour un des premiers temps forts de ces Jeux, la course en ligne masculine en cyclisme sur route. Tadej Pogacar, tout juste auréolé de son sacre en jaune sur les Champs-Elysées, vise désormais l'or.

Tokyo 2020 Films d'animation et feux d'artifice : les premières images de la cérémonie d'ouverture IL Y A 2 HEURES

Le Slovène sera un des grands favoris de la course, sur un tracé au profil comparable à celui d'une étape du Tour de France : 234 kilomètres, cinq ascensions regroupées dans la seconde moitié du parcours et près de 5000m de dénivelé positif. Le col de Kagosaka, placé à 18km de la ligne d'arrivée, pourrait servir de juge de paix, mais l'avant-dernière difficulté, le col de Mikuni, avec ses 10km à 10,6% de moyenne, devrait fortement peser sur les débats.

A la difficulté du parcours s'ajoutera l'extrême chaleur et la très forte humidité attendues sur la course. Qu'il consacre un pur grimpeur ou un homme tout-terrain à la Wout van Aert, ce rendez-vous olympique ne pourra en tout cas convenir qu'à un homme fort. Très, très fort. Privée du champion du monde Julian Alaphilippe, l'équipe de France devra espérer une course de mouvements pour tirer son épingle du jeu, notamment avec David Gaudu et Guillaume Martin.

Voeckler sur les Jeux : "Sans Alaphilippe, il y a plus fort que nous sur ce type de parcours"

Il peut marquer l'histoire : Aron Szilagyi

L'école hongroise continue de faire référence au sabre. Les Magyars ont remporté 14 des 28 médailles d'or dans cette discipline. Aucun autre pays ne l'a emporté plus de trois fois. Aron Szilagyi perpétue dans l'ère moderne cette tradition.

Double champion olympique en titre, il peut s'ancrer plus fortement encore dans la légende olympique en s'imposant samedi à Tokyo. Après ses titres à Londres et Rio, Szilagyi peut accomplir ce qu'aucun homme n'a jamais réussi en escrime : être titré trois fois dans une même discipline. Dans l'histoire des Jeux, seule Valentina Vezzali y est parvenue, au fleuret féminin. Paradoxalement, Szilagyi n'a jamais été sacré champion du monde.

Un troisième tite de rang pour Aron Szilagyi ? Crédit: Eurosport

On a aussi hâte de voir

Tout. Après cinq années d'attente, et la crainte, presque jusqu'au bout, que ces Jeux ne se tiennent jamais, ils sont là, pour de bon. La situation est loin d'être idéale, et le niveau de rejet dans la population nippone enveloppe ces J.O. d'une atmosphère particulière. Sans parler de l'absence de public sur la grande majorité des sites de compétition. Malgré tout, ces Jeux existent. Et si certaines épreuves ont débuté ces trois derniers jours, le "vrai" coup d'envoi est pour samedi avec les premiers titres décernés. Et nous, nous avons hâte.

Novak Djokovic. Vainqueur des trois premiers tournois du Grand Chelem, . Vainqueur des trois premiers tournois du Grand Chelem, le numéro un mondial du tennis est en lice pour le "Golden Slam", à savoir les quatre tournois majeurs du circuit plus l'or olympique. Seule Steffi Graf a réussi une telle razzia, en 1988. Même si tout le monde était venu, Djokovic aurait été le grand favori du tournoi masculin, mais les nombreuses absences renforcent encore son statut. Il débute sa campagne face au Bolivien Hugo Dellien ce samedi.

Di Pasquale : "Le plus dangereux pour Djoko ? Qu'il tombe sur un joueur qui n'est plus lui-même"

L'entrée en lice des Experts, qui débutent face à l'Argentine. Doubles champions olympiques (2008 et 2012), puis médaillés d'argent à Rio (2016), Michaël Guigou, Luc Abalo et Nikola Karabatic ont écrit les plus belles pages du hand français et ils rêvent d'accrocher une troisième médaille d'or pour intégrer alors le cercle très fermé des sportifs français comptant trois titres olympiques aux Jeux d'été. Celui que lorgne Teddy Riner. Celui où figurent déjà les Marie-José Perec, Tony Estanguet, Daniel Morelon ou Félicia Ballanger.

L'équipe de France de volley. La troupe de Laurent Tillie, qui quittera son poste de sélectionneur après ces Jeux, démarre sa compétition samedi (14h45, heure française), face aux Etats-Unis. Les Bleus font partie des prétendants, mais il y a cinq ans, à Rio, l'aventure avait tourné court avec une élimination décevante dès le premier tour. Il manque à cette génération brillante un grand résultat aux J.O..

Toutes les finales de samedi

. Cyclisme sur route

Course en ligne messieurs (à partir de 4h)

. Escrime

Epée individuelle dames (Finale à 13h45)

Sabre individuel messieurs (Finale à 14h15)

. Haltérophilie

-49 kg dames (6h50)

. Judo

-48 kg dames (Finale à 11h25)

-60 kg messieurs (Finale à 11h50)

. Taekwondo

- 49 kg dames (Finale à 14h30):

- 58 kg messieurs (Finale à 14h45)

. Tir

Carabine à 10 m dames (3h45)

Pistolet à 10 m messieurs (8h30)

. Tir à l'arc

Par équipes mixtes (9h45)

On se demande...

... Si vous avez accumulé suffisamment d'heures de sommeil ces derniers jours pour tenir la distance sur les deux prochaines semaines.

Si la force brute du sport, incomparable générateur d'émotions, tout particulièrement aux Jeux, peut reprendre toute sa place et reléguer au second plan les polémiques, les craintes, l'absence de public et le manque d'adhésion du peuple japonais.

Qui apportera à la France sa toute première médaille dans ces Jeux de Tokyo ? A Rio, en 2016, il avait fallu patienter jusqu'au dimanche soir pour voir le compteur tricolore se débloquer avec l'argent des relayeurs du 4x100m en natation.

Grands pourvoyeurs historiques de médailles, l'escrime et le judo français vont-ils mettre dans le mille dès samedi ? A eux deux, ils pourraient rapporter à la France entre un quart et un tiers des médailles tricolores au Japon ?

L'intégralité du combat final, la célébration et l'or autour du cou : revivez le 2e sacre de Riner

Cinq stats à avoir en tête

1. Médaillé d'or en 2012 et 2016 en simple et bronzé en double mixte à Londres, Andy Murray peut devenir, via le simple ou en double, le tout premier joueur depuis le retour du tennis au programme olympique en 1988 à obtenir une médaille dans trois éditions différentes.

Après son titre londonien, le doublé : Murray avait terrassé Del Potro à Rio

1. Tadej Pogacar est face à un sacré défi : parmi les 63 coureurs ayant remporté le Tour de France depuis sa création, un seul a également été champion olympique dans l'épreuve sur route. Il s'agit de Jan Ullrich (Tour de France 1997, course en ligne olympique 2000). Outre Pogacar, Geraint Thomas et Vincenzo Nibali sont également candidats à ce doublé historique. Mais le Slovène, lui, peut pousser le bouchon jusqu'à le réussir en l'espace d'une semaine.

12. Le nombre de médailles obtenues par le Japon en judo lors des Jeux de 2016. C'était la première fois qu'une nation obtenait au moins 10 médailles aux Jeux dans une seule édition. Le judo est par ailleurs le seul sport olympique où le Japon domine le tableau des médailles historique.

101. La France a remporté cinq médailles d'or en tennis aux Jeux, mais aucune au cours des cent dernières années. Le tennis tricolore a été titré en simple messieurs (1912), simple dames (1912, 1920), double messieurs (1912) et double mixte (1920).

118. L'escrime reste, de loin, le principal pourvoyeur de médailles pour la France avec 118 podiums depuis 1896. Aucun autre sport n'atteint la barre des 100 médailles. En nombre de titres, il s'agit également du sport numéro un en France, avec 42 médailles d'or, juste devant le cyclisme (41), toutes disciplines confondues (route, piste, VTT, BMX...)

Légendes de l'escrime : les trois plus grands palmarès olympiques

Tokyo 2020 Macron vise "une quarantaine de médailles" pour la France aux JO IL Y A 2 HEURES