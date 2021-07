Les 5 infos de la nuit

Tir, 10m carabine à air : Muller, proche d'un exploit à 18 ans

La France n'est pas passée loin d'une première médaille ce samedi matin. Et c'est Océanne Muller qui a failli créer l'exploit. A 18 ans, la prometteuse Alsacienne a terminé à la cinquième place de la finale de 10m carabine à air.

Tokyo 2020 Même sans spectateur, Tokyo a été à la hauteur : les plus belles images de la cérémonie d'ouverture IL Y A 12 HEURES

Pas de médaille pour Océanne Muller au tir

Jeux Olympiques : Le premier titre pour la Chine

La première médaille d'or des Jeux de Tokyo est chinoise. Qian Yang a décroché samedi le premier titre des Jeux Olympiques de Tokyo, au tir à la carabine.

Judo, escrime et boxe : Déceptions bleues

C'était l'un des espoirs de médaille tricolore. Mais Shirine Boukli s'est pris les pieds dans le tatami face à Milica Nikolic dès son premier combat. Et une autre championne d'Europe tricolore en titre a pris une claque. En escrime, l'épéiste française Coraline Vitalis a en effet été éliminée dès les 32e de finale. Quelques minutes après, Boladé Apithy, 6e mondial, a malheureusement suivi le même sort face à l'Iranien Mohammad Rahbari (15-13) dans le tournoi de sabre. Tout comme Samuel Kistohurry (-57 kg) en boxe. Ce dernier a été sorti d'entrée en 16e de finale en étant battu aux points par l'Américain Duke Ragan.

La Française Shirine Boukli face à la Serbe Milica Nikolic chez les moins de 48kg au tournoi olympique de Tokyo Crédit: Eurosport

Handball : La promenade des Experts

Voilà une bonne entrée en matière. Les coéquipiers de Nikola Karabatic, qui ont accéléré le rythme après la pause, ont dominé l'Argentine (33-27). Ils affronteront le Brésil lundi.

Débuts réussis pour les Bleus face à l'Argentine : le résumé vidéo

Tennis : Rebelote pour Mahut - Herbert

Comme à Rio en 2016, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert n'ont pas dépassé le premier tour. La paire française a subi la loi d'Andy Murray et de Joe Salisbury, 6-3, 6-2.

Les deux vidéos qu’il ne fallait pas manquer

La première médaille d'or de cette 32e édition des Jeux Olympiques !

Première médaille d'or de Tokyo 2020 pour la Chinoise Qian Yang en tir

Comme sur le Tour de France, Geraint Thomas a chuté lors de la course en ligne avant de repartir.

Chute de Geraint Thomas dans la course en ligne

Le tweet

12 ans et 205 jours ! Hend Zaza est la plus jeune athlète à Tokyo. La Syrienne a perdu d'entrée. Mais elle a engrangé de l'expérience et aura l'occasion de se rattraper dans quelques années.

Le point sur le tableau des médailles

Le tableau des médailles est actuellement dominé par la Chine. Bon, après une seule épreuve, dominée par une Chinoise, c'est logique...

A suivre dès ce matin

. En judo, Luka Mkheidze (-60 kg) a remporté ses deux premiers combats. Pas forcément attendu, le Français a été impressionnant jusqu'à présent. Et va affronter à 11 heures Yung Wei Yang en demi-finale. Pour une première médaille tricolore ?

Luka Mkheidze lors du quart de finale de la compétition de judo -60kg des JO de Tokyo contre Artem Lesiuk, le 24 juillet 2021 Crédit: Getty Images

. En cyclisme, Tadej Pogacar va-t-il décrocher l'or olympique en haut du Mont Fuji après le Tour de France ? Les prétendants au titre ne manquent pas pour succéder au Belge Greg van Avermaet.

. En volley, l'équipe de France démarre sa compétition samedi (14h45, heure française), face aux Etats-Unis.

. En tennis, Novak Djokovic, qui est en lice pour le "Golden Slam" après avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem, débute sa campagne face au Bolivien Hugo Dellien ce samedi.

Comment suivre les JO

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 seront à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport ici

Tokyo 2020 Sobriété, technologie et Osaka : les Jeux de Tokyo sont ouverts IL Y A 15 HEURES