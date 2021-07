ATHLÉTISME

Hommes

Morhad Amdouni (Marathon)

Mame-Ibra Anne (Relais 4x400m)

Djilali Bedrani (3000m steeple)

Wilhem Belocian (110m haies)

Augustin Bey (Saut en longueur)

Quentin Bigot (Marteau)

Gilles Biron (Relais 4x400m)

Gabriel Bordier (20km marche)

Pierre-Ambroise Bosse (800m)

Kevin Campion (20km marche)

Hassan Chahdi (Marathon)

Benjamin Compaoré (Triple saut)

Ethan Cormont (Perche)

Yohann Diniz (50km marche)

Lolasson Djouhan (Disque)

Mouhamadou Fall (Relais 4x100m)

Louis Gilavert (3000m steeple)

Amaury Golitin (Relais 4x100m)

Jimmy Gressier (5000m)

Azeddine Habz (1500m)

Wilfried Happio (400m haies)

Hugo Hay (5000m)

Thomas Jordier (Relais 4x400m)

Muhammad Abdallah Kounta (Relais 4x400m)

Renaud Lavillenie (Perche)

Valentin Lavillenie (Perche)

Aurel Manga (110m haies)

Pascal Martinot-Lagarde (110m haies)

Kevin Mayer (Décathlon)

Alexis Miellet (1500m)

Baptiste Mischler (1500m)

Nicolas Navarro (Marathon)

Ludovic Ouceni (Relais 4x400m)

Alexis Phelut (3000m steeple)

Jean-Marc Pontvianne (Triple saut)

Melvin Raffin (Triple saut)

Marvin René (Relais 4x100m)

Benjamin Robert (800m)

Gabriel Tual (800m)

Ludvy Vaillant (400m haies)

Jimmy Vicaut (100m, relais 4x100m)

Mickaël-Meba Zézé (Relais 4x100m)

Remplaçants : Mehdi Beladj (3000m steeple), Benjamin Choquert (Marathon), Christopher Naliali (Relais 4x400m), Ryan Zeze (Relais 4x100m)

Femmes

Susan Kipsang Jeptoo (Marathon)

Eva Berger (Relais 4x100m)

Amandine Brossier (400m, relais 4x400m)

Yanis Esmeralda David (Saut en longueur)

Rouguy Diallo (Triple saut)

Floria Guei (Relais 4x400m)

Diana Iscaye (Relais 4x400m)

Gemima Joseph (200m)

Sokhna Lacoste (Relais 4x400m)

Renelle Lamote (800m)

Cynthia Leduc (Relais 4x100m)

Brigitte Ntiamoah (Relais 4x400m)

Orlann Ombissa Dzangue (Relais 4x100m)

Maroussia Paré (Relais 4x100m)

Mélina Robert-Michon (Disque)

Cyrena Samba Mayela (100m haies)

Alexandra Tavernier (Marteau)

Laura Valette (100m haies)

Carolle Zahi (Relais 4x100m)

Remplaçantes : Wided Atatou (Relais 4x100m), Sounkamba Sylla (Relais 4x400m)

AVIRON

Hommes

Guillaume Turlan, Thibaud Turlan (Deux de point sans barreur)

Matthieu Androdias, Hugo Boucheron (Deux de couple)

Femmes

Claire Bové, Laura Tarantola (Deux de couple poids léger)

Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet, Emma Lunatti (Quatre de couple)

Elodie Ravera-Scaramozzino, Hélène Lefebvre (Deux de couple)

Remplaçante : Camille Juillet

BADMINTON

Hommes

Thom Gicquel (Double mixte)

Brice Leverdez (Simple)

Femmes

Delphine Delrue (Double mixte)

Xuefei Qi (Simple)

BASEBALL / SOFTBALL

Les équipes de France masculine et féminine n'ont pas réussi à se qualifier pour les JO de Tokyo.

BASKETBALL

Equipe de France masculine

Andrew Albicy, Nicolas Batum, Nando de Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Petr Cornelie, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele

Equipe de France féminine

Alexia Chartereau, Helena Ciak, Alix Duchet, Marine Fauthoux, Sandrine Gruda, Marine Johannes, Sarah Michel, Endy Miyem, Iliana Ruper, Diandra Tchatchouang, Valériane Vukosavljevic, Gabby Williams

BASKETBALL 3x3

Equipe de France féminine

Ana-Maria Filip, Laëtitia Guapo, Marie-Eve Paget, Mamignan Touré

L'équipe de France masculine ne s'est pas qualifiée lors du TQO de Graz.

BMX

Hommes

Sylvain André (Course)

Joris Daudet (Course)

Romain Mahieu (Course)

Anthony Jeanjean (Freestyle)

Remplaçants : Istvan Caillet (Freestyle), Arthur Pilard (Course)

Femmes

Axelle Etienne (Course)

Manon Valentino (Course)

Remplaçante : Camille Maire (Course)

BOXE

Hommes

Billal Bennama (poids mouche)

Samuel Kistohurry (poids plume)

Sofiane Oumiha (poids plume)

Mourad Aliev (poids super-lourds)

Femmes

Maïva Hamadouche (poids légers)

CANOË-KAYAK

Slalom

Après un mode de sélection qui a beaucoup fait jaser, la France n'enverra à Tokyo en C1 ni Denis Gargaud, champion olympique, ni Cédric Joly, champion du monde. C'est le vice-champion d'Europe Martin Thomas qui s'est qualifié.

K1 hommes : Boris Neveu

K1 femmes : Marie-Zélia Lafont

C1 hommes : Martin Thomas

C1 femmes : Marjorie Delassus

Course en ligne

K1 hommes 200m : Maxime Beaumont

K2 hommes 1000m : Guillaume Burger, Etienne Hubert

C1 hommes 1000m : Adrien Bart



K4 femmes 500m : Sarah Guyot, Manon Hostens, Léa Jamelot, Vanina Paoletti

CYCLISME SUR PISTE

Hommes

Omnium : Benjamin Thomas

Madison : Donavan Grondin, Benjamin Thomas

Vitesse par équipes : Florian Grengbo, Rayan Helal, Sébastien Vigier

Vitesse individuelle : Rayan Helal, Sébastien Vigier

Keirin : Rayan Helal, Sébastien Vigier

Remplaçants : Morgan Kneisky, Melvin Landerneau

Femmes

Vitesse individuelle : Mathilde Gros

Keirin : Mathilde Gros

Madison : Clara Copponi, Marie Le Net

Omnium : Clara Copponi

Poursuite par équipes : Victoire Berteau, Marion Borras, Coralie Demay, Valentine Fortin, Marie Le Net

CYCLISME SUR ROUTE

Hommes

Course en ligne : Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu, Guillaume Martin

Contre-la-montre : Rémi Cavagna

Femmes

Course en ligne : Juliette Labous

Contre-la-montre: Juliette Labous

EQUITATION

Au grand complet. La France sera présente dans toutes les disciplines à Tokyo, en dressage, en saut d'obstacles (qualification acquise aux Championnats d'Europe de Rotterdam en 2019) et en concours complet (qualifié depuis septembre 2018 après les Jeux Equestres Mondiaux).

Concours complet

Individuel : Thomas Carlile (Birmane), Christopher Six (Totem de Brecey, remplaçant), Nicolas Touzaint (Absolut Gold*HDC), Karim Laghouag (Triton Fontaine, remplaçant)

Par équipes : Equipe de France qualifiée

Dressage

Individuel : Alexandre Ayache (Zo What), Morgan Barbançon Mestre (Sir Donnerhall II), Maxime Collard (Cupido PB), Isabelle Pinto (Hot Chocolat VD Kwaplas de la Gesse, remplaçante)

Par équipes : Equipe de France qualifiée

Saut d'obstacles

Individuel : Mathieu Billot (Quel Filou 13), Simon Delestre (Berlux Z, remplaçant), Nicolas Delmotte (Urvoso du Roch), Pénélope Leprevost (Vancouver de Lanlore)

Par équipes : Equipe de France qualifiée

ESCALADE

Dans ce nouveau sport au programme olympique, la France dispose de quatre quotas.

Hommes, Combiné : Bassa Mawem, Mickael Mawem

Femmes, Combiné : Julia Chanourdie, Anouck Jaubert

ESCRIME

Dans ce qui demeure un des sports majeurs de la délégation française, les trois armes sont à nouveau au programme, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Les Bleus sont qualifiés dans quatre des six épreuves par équipes. Au mois de mars, les sabreurs ont échoué à décrocher leur ticket, tout comme les épéistes chez les filles. La qualification d'une équipe dans une arme délivrait automatiquement trois places pour le tableau individuel.

Fleuret hommes individuel : Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux (remplaçant), Julien Mertine, Maxime Pauty

Fleuret hommes par équipes : Equipe de France qualifiée

Fleuret femmes individuel : Anita Blaze, : Astrid Guyart (remplaçante), Pauline Ranvier, Ysaora Thibus.

Fleuret femmes par équipes : Equipe de France qualifiée

Epée hommes individuel : Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Romain Canonne, Ronan Gustin (remplaçant)

Epée hommes par équipes : Equipe de France qualifiée

Epée femmes individuel : Coraline Vitalis

Sabre hommes individuel : Boladé Apithy

Sabre femmes individuel : Sara Balzer (remplaçante), Cécilia Berder, Manon Brunet, Charlotte Lembach

Sabre femmes par équipes : Equipe de France qualifiée

FOOTBALL

Un quart de siècle plus tard, les joueurs français vont retrouver le goût de la compétition olympique. On n'avait plus vu les Bleuets aux Jeux depuis Atlanta en 1996. Cette fois, ils seront là. Une qualification obtenue lors de l'Euro espoirs 2019, dont ils avaient atteint les demi-finales.

En revanche, les Françaises seront absentes à Tokyo, après une demi-finale (sans médaille) en 2012 et un quart de finale en 2016 à Rio. Tout s'est joué lors de la Coupe du monde 2019, pourtant organisée en France. Trois places étaient à prendre au niveau européen. Elles sont revenues à la Grande-Bretagne (via l'Angleterre), aux Pays-Bas et à la Suède, demi-finalistes de ce Mondial remporté par les Etats-Unis.

Hommes

Stefan Bajic

Melvin Bard

Alexis Beka Beka

Dimitry Bertaud (remplaçant)

Paul Bernardoni

Anthony Caci

Ismaël Doukouré

André-Pierre Gignac

Pierre Kalulu

Isaac Lihadji (remplaçant)

Randal Kolo Muani

Enzo Le Fée

Nathanaël Mbuku

Clément Michelin

Niels Nkounkou

Arnaud Nordin

Thimothée Pembélé

Modibo Sagnan

Téji Savanier

Florian Thauvin

Lucas Tousart

GOLF

Le mode de qualification est basé sur un classement intitulé "Olympic Standings", qui a été arrêté au 21 juin pour les hommes et au 28 juin pour les femmes. Les 60 premiers et les 60 premières seront qualifiés.

Hommes

Romain Langasque

Antoine Rozner

Femmes

Céline Boutier

Perrine Delacour

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Hommes

Loris Frasca (Concours général individuel)

Samir Aït Saïd (anneaux)

Cyril Tommasone (Arceaux)

Femmes

Compétition par équipes : Marine Boyer, Mélanie De Jesus Dos Santos, Aline Friess, Carolann Héduit

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE

L'équipe de France ne s'est pas qualifiée, ni aux ensembles dans le concours par équipes, ni en individuel, attribuées lors des Championnats d'Europe, disputés au mois de juin en Bulgarie, à Varna.

HALTÉROPHILIE

Hommes

Bernardin Kingue Matam (-67kg)

Femmes

Gaëlle Nayo-Ketchanke (-87kg)

Anaïs Michel (-49kg)

Dora Tchakounté (-59kg)

HANDBALL

Le handball français sera une fois encore présent aux Jeux. Hommes et femmes ont décroché l'argent à Rio en 2016 et tenteront de conquérir une nouvelle médaille au Japon.

L'équipe de France masculine a décroché sa qualification au mois de mars lors d'un tournoi de qualification relevé. Des "Bronzés" aux "Experts" en passant par les "Barjots", les handballeurs tricolores ont disputé toutes les éditions des JO sans discontinuer depuis 1992.

Les filles ont elles aussi conservé leurs bonnes habitudes, puisqu'elles seront aux Jeux pour la 6e fois consécutive. C'est leur statut de championnes d'Europe 2018 qui a permis aux joueuses d'Olivier Krumbholz de valider leur qualification olympique à Tokyo.

Equipe de France masculine

Luc Abalo

Rémi Desbonnet (remplaçant)

Hugo Descat

Ludovic Fabregas

Yann Genty

Vincent Gérard

Michaël Guigou

Luka Karabatic

Nikola Karabatic

Romain Lagarde (remplaçant)

Kentin Mahé

Dika Mem

Timothey N'Guessan

Valentin Porte

Nedim Remili

Melvyn Richardson

Nicolas Tournat

Equipe de France féminine

Pauline Coatanéa

Blandine Dancette (remplaçante)

Cléopatre Darleux

Béatrice Edwige

Laura Flippes

Pauletta Foppa

Catherine Gabriel (remplaçante)

Alexandra Lacrabère

Coralie Lassource

Amandine Leynaud

Kalidiatou Niakaté

Méline Nocandy

Estelle Nze Minko

Allison Pineau

Océane Sercien-Ugolin

Chloé Valentini

Grâce Zaadi

HOCKEY SUR GAZON

Le hockey sur gazon français ne sera pas au Japon. Le sort de l'équipe masculine avait été scellé dès l'automne 2019 lors d'une défaite contre l'Espagne.

JUDO

Hommes

Luka Mkheidze (-60kg)

Kilian Le Blouch (-66kg)

Guillaume Chaine (-73kg)

Axel Clerget (-90kg)

Alexandre Iddir (-100kg)

Teddy Riner (+100kg)

Femmes

Shirine Boukli (-48kg)

Amandine Buchard (-52kg)

Sarah-Léonie Cysique (-57kg)

Clarisse Agbegnenou (-63kg)

Margaux Pinot (-70kg)

Madeleine Malonga (-78kg)

Romane Dicko (+78kg)

KARATÉ

Hommes

Steven Da Costa (-67kg, qualifié grâce à son classement "standing olympique")

Femmes

Alexandra Feracci (Kata)

Leïla Heurtault (-61kg)

LUTTE

Femmes

Koumba Larroque (68kg)

Mathilde Rivière (-57kg)

NATATION

Hommes

Jonathan Atsu (200m nage libre, 4x200m nage libre)

David Aubry (800m)

Théo Bussière (4x100m 4 nages)

Maxime Grousset (50m, 100m, 4x100m nage libre)

Florent Manaudou (50m, 4x100m nage libre)

Léon Marchand (200m quatre nages, 400m quatre nages)

Mehdy Metella (100m papillon, 4x100m nage libre)

Clément Mignon (4x100m nage libre)

Yohann Ndoye Brouard (100m dos et 200m dos)

Charles Rihoux (4x100m nage libre)

Jordan Pothain (200m nage libre, 4x200m nage libre)

Hadrien Salvan (4x200m nage libre)

Enzo Tesic (4x200m nage libre)

Mewen Tomac (100m dos et 200m dos)

Antoine Viquerat (200m brasse)

Femmes

Charlotte Bonnet (100m, 200m)

Cyrielle Duhamel (200m quatre nages)

Margaux Fabre (4x100m nage libre, 4x200m nage libre)

Beryl Gastaldello (4x100m nage libre)

Fantine Lesaffre (200m quatre nages)

Mélanie Hénique (50m)

Marie Wattel (100m libre, 100m papillon)

Anouchka Martin (4x100m nage libre)

Lucile Tessariol (4x200m nage libre)

Assia Touati (4x200m nage libre)

Marie Wattel (50m nage libre, 100m nage libre, 100m papillon, 4x100m nage libre)

NATATION ARTISTIQUE

Charlotte Tremble (duo libre)

Laura Tremble (duo libre)

NATATION EAU LIBRE

Hommes

David Aubry (10km)

Marc-Antoine Olivier (10km)

Femmes

Lara Grangeon (10km)

PENTATHLON MODERNE

Hommes

Valentin Belaud

Valentin Prades

Femmes

Elodie Clouvel

Marie Oteiza

PLONGEON

Hommes

Alexis Jandard (Tremplin à 3m)

Matthieu Rosset (Plateforme à 10m)

Femmes

Alaïs Kalonji (Plateforme à 10m)

RUGBY À VII

Equipe de France masculine : non qualifiée

: non qualifiée Equipe de France féminine

Coralie Bertrand

Anne-Cécile Ciofani

Caroline Drouin

Camille Grassineau

Lina Guérin

Fanny Horta

Shannon Izar

Chloé Jacquet

Carla Neisen

Séraphine Grace Okemba

Chloé Pelle

Jade Ulutule

Remplaçante: Joanna Grisez

SKATEBOARD

Le skateboard fera ses débuts aux Jeux cet été avec deux disciplines, le street et le park. Les Championnats du monde dans les deux épreuves ont délivré trois billets pour les trois médaillés. Puis, fin juin, les 20 premiers du classement olympique (prenant en compte les Mondiaux mais aussi le Dew Tour, un rendez-vous incontournable aux Etats-Unis) se sont également qualifiés. Le nombre de places était limité à trois quotas par pays.

Hommes

Aurélien Giraud (street)

Vincent Matheron (park)

Vincent Milou (street)

Femmes

Charlotte Hym (street)

Madeleine Larcheron (park)

SURF

Hommes

Jérémy Florès

Michel Bourez

Femmes

Johanne Defay

Pauline Ado

TAEKWONDO

Althéa Laurin (+67kg)

Magda Wiet-Hénin (-67kg)

TENNIS

Hommes

Simple : Jérémy Chardy, Ugo Humbert, Gaël Monfils, Gilles Simon

Double : Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut, Jérémy Chardy - Gaël Monfils

Femmes

Simple : Alizé Cornet, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic

Double : Alizé Cornet - Fiona Ferro, Caroline Garcia - Kristina Mladenovic

TENNIS DE TABLE

Hommes

Simple : Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson

Par équipes : Alexandre Cassin Simon Gauzy, Emmanuel Lebresson

Remplaçant : Can Akkuzu

Femmes

Simple : Prithika Pavade et Yuan Jia Nan

Par équipes : Yuan Jia Nan, Stéphanie Loeuillette, Prithika Pavade

Remplaçante : Pauline Chasselin

Double mixte

Emmanuel Lebesson et Yuan Jia Nan

TIR

Hommes

Clément Bessaguet (Pistolet 25m)

Eric Delaunay (Skeet)

Emmanuel Petit (Skeet)

Jean Quiquampoix (Pistolet 25m)

Femmes

Lucie Anastassiou (Skeet olympique)

Carole Cormenier (Fosse olympique)

Mélanie Couzy (Fosse olympique)

Céline Goberville (Pistolet 25m)

Mathilde Lamolle (Pistolet 25m)

Océane Muller (Carabine 10m)

TIR A L'ARC

Hommes

Thomas Chirault (Par équipes)

Pierre Plihon (Par équipes)

Jean-Charles Valladont (Individuel, par équipes)

Femmes

Lisa Barbelin

TRAMPOLINE

En terminant 5e et 8e des Mondiaux en décembre 2020, Léa Labrousse et Allan Morante ont validé deux quotas pour la France, un chez les hommes, un chez les femmes et ont été récompensés par la Fédération française en étant sélectionnés pour représenter la France à l'Ariake Arena cet été.

Hommes

Allan Morante

Femmes

Léa Labrousse

TRIATHLON

Hommes

Léo Bergère

Dorian Coninx

Vincent Luis

Femmes

Cassandre Beaugrand

Léonie Périault

La composition du relais mixte sera communiquée le lendemain de l'épreuve féminine de triathlon des Jeux de Tokyo 2020, le 28 juillet prochain.

VOILE

La France a presque réussi le Grand Chelem, avec des qualifications dans neuf des dix épreuves olympiques. Seule la série Finn, chez les hommes, n'a pas obtenu de billet pour les JO.

Hommes

Jean-Baptiste Bernaz (Dériveur solitaire - Laser)

Thomas Goyard (Planche à voile - RS:X)

Lucas Rual et Emile Amoros (Skiff - 49er)

Jérémie Mion et Kevin Peponnet (Dériveur double - 470)

Femmes

Charline Picon (Planche à voile - RS:X)

Marie Bolou (Dériveur solitaire - Laser radial)

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (Dériveur double - 470)

Albane Dubois et Lili Sebesi (Skiff 49er)

Mixte

Quentin Delapierre et Manon Audinet (Multicoque - Nacra 17 à foil)

VOLLEYBALL

C'était en janvier 2020. Le tournoi de la dernière chance. Un ultime TQO, organisé à Berlin, où seul le vainqueur se qualifiait pour les Jeux. Les Bleus en sont sortis vainqueurs, en laminant l'Allemagne en finale, trois sets à zéro.

En revanche, toujours pas d'équipe de France féminine. Depuis l'introduction du volley féminin au programme olympique en 1964 à... Tokyo, jamais les Bleues n'ont réussi à se qualifier.

Equipe de France masculine

Stephen Boyer

Antoine Brizard

Daryl Bultor

Barthélémy Chinenyeze

Trévor Clévenot

Jenia Grebennikov

Nicolas Le Goff

Yacine Louati

Earvin Ngapeth

Jean Patry

Kévin Tillie

Benjamin Toniutti

VTT

Hommes

Jordan Sarrou

Victor Koretzky

Femmes

Pauline Ferrand-Prévot

Loana Lecomte

WATER-POLO

Equipe de France masculine : Non qualifiée

Equipe de France féminine : Non qualifiée

Le water-polo français ne sera pas à Tokyo. Les hommes comme les femmes ont échoué en quarts de finale de leur TQO respectif, où il fallait terminer parmi les trois premiers pour arracher une place au Japon. Les garçons étaient là à Rio en 2016, revenant sur la scène olympique pour la première fois depuis Barcelone 1992. Les filles, elles, n'ont jamais participé aux Jeux.

