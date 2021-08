Jeux Olympiques

Quiquampoix, sans faille ? Aït Saïd et sa fille sur le podium en 2024 : les athlètes au Trocadéro

JEUX OLYMPIQUES - Samit Aït Saïd a donné rendez-vous à Cléo Hénin : il sera sur le podium à Paris en 2024 avec sa fille ! Dans Trocad'Héros, Jean Quiquampoix garde ses secrets pour lui et les cavaliers Karim Laghouag, Christopher Six et Nicolas Touzaint résument leur JO en un mot !

00:01:13, il y a une heure