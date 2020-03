Quelques heures après l'annonce officielle du report des JO en 2021, le président du CIO s'est exprimé. Thomas Bach a, en effet, donné son point de vue sur cette décision, alors que le Comité international olympique, avait, il y a encore quelques jours, annonçait qu'il prendrait sa décision finale sous quatre semaines. Mais la propagation du coronavirus a finalement pressé les organisateurs à reporter l'événement d'un an.

"Les conséquences financières n'ont pas été évoquées et ne sont pas la priorité, il s'agit de protéger des vies", a déclaré Thomas Bach à plusieurs médias, dont l'AFP. Les nouvelles dates des Jeux de Tokyo qui doivent se tenir au plus tard à l'été 2021 "seront discutées par la Commission de coordination et le Comité d'organisation des JO de Tokyo", a ajouté le président du CIO lors d'une conférence de presse téléphonique.