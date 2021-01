A deux jours d'un comité exécutif du CIO, à Lausanne, où devrait être à nouveau discutée la situation italienne, le président du CONI Giovanni Malago, membre de l'instance olympique, a enjoint le gouvernement italien à prendre des dispositions législatives en urgence pour éviter une mise au ban du pays. Des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du CONI ainsi que l'exclusion de l'Italie des Jeux Olympiques et donc à l'obligation pour les athlètes azzurri de concourir sous un drapeau neutre et sans leur hymne.

"On peut encore trouver une solution d'ici mercredi, il y a encore le temps", a assuré lundi M. Malago lors d'une audition parlementaire, en évoquant une "situation dramatique" pour le sport italien et en rappelant que le CIO demande un aménagement législatif depuis deux ans. Le CIO avait notamment mis en garde Rome à l'été 2019 face aux risques d'ingérence gouvernementale dans la gestion du CONI. L'instance dirigeante du sport mondial, très sourcilleuse sur l'indépendance des comités olympiques nationaux, un élément clé de sa Charte olympique, avait demandé à l'exécutif italien de remédier à plusieurs problèmes qui mettent en cause l'autonomie du comité italien.