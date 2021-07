Jeux Olympiques

Smith et Carlos, les deux poings levés les plus célèbres de l'histoire olympique

TRAILBLAZERS - Tommie Smith et John Carlos se sont rendus célèbres pour avoir levé leur poings sur le podium du 200m des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Les deux sprinters ont et les pionniers dans la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Une lutte qui leur a coûté pendant de nombreuses années avant d'être réhabilités bien plus tard.

00:07:37, il y a 7 minutes