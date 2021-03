Avant de briguer un deuxième mandat à la tête du Comité international olympique, Thomas Bach a de nouveau promis mercredi des JO de Tokyo "sûrs" cet été, malgré la pandémie et les multiples incertitudes sur la présence de public et la rigueur des mesures sanitaires. "Tokyo demeure la ville-hôte la mieux préparée de l'histoire olympique et pour l'heure, nous n'avons aucune raison de douter que la cérémonie d'ouverture se tiendra bien le 23 juillet", a déclaré le Bavarois de 67 ans en ouvrant la 137e session du CIO. Cette formule s'explique par les inquiétudes planant toujours autour de la grand-messe olympique, déjà reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

"La question n'est pas de savoir si les Jeux auront lieu, mais comment", a martelé Thomas Bach, qui doit être réélu à la présidence du CIO, pour laquelle il est seul en lice. Le dirigeant a assuré que les JO seraient "une manifestation sûre de paix, de solidarité, et de la résilience de l'humanité face à la pandémie". Il a cependant averti que ces Jeux impliqueraient des "sacrifices": outre une nuée de précautions sanitaires, le monde olympique demeure suspendu aux décisions des autorités japonaises sur la présence de spectateurs étrangers, avant la fin mars, et sur celle de spectateurs tout court, d'ici fin avril.

