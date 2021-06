L'équipe de France féminine de tir à l'arc n'a pas réussi à imiter son homologue masculine, qualifiée la veille pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), en étant éliminée dès les huitièmes de finale du Tournoi de qualification olympique, dimanche au Stade Charléty.

Lisa Barbelin seule archère tricolore à Tokyo

Le trio composé de Lisa Barbelin, Mélanie Gaubil et Angeline Cohendet a été battu par l'Espagne d'un point lors du dernier set (5-3, 54-51, 51-51, 52-54, 52-53) à l'occasion de ce TQO qui n'envoie que les trois premières équipes aux Jeux. Outsiders dans ce tournoi, les Françaises nourrissaient toutefois des espoirs de qualification en misant notamment sur la très bonne forme de la jeune Lisa Barbelin, 21 ans, actuelle N.1 mondiale et récente championne d'Europe.

Tokyo 2020 Julian Jappert : "Je pense que les femmes vont avoir leur revanche" 17/06/2021 À 14:47

"C'est carrément dur (...) J'aurais aimé partagé ce moment avec les filles", a réagi Barbelin, en larmes, peu après avoir été longuement reconfortée par Thomas Chirault, qualifié la veille pour les Jeux avec l'équipe masculine. La Mosellane sera l'unique représentante française dans les épreuves féminines.

On n'a aucun regret à avoir, c'est juste frustrant car ça ne passe pas d'un point

"Il ne nous a rien manqué. Peut-être un peu de chance", a ajouté Barbelin à propos de la défaite face aux Espagnoles. "On n'a aucun regret à avoir, c'est juste frustrant car ça ne passe pas d'un point", a regretté Mélanie Gaubil. Elle avait déjà validé sa présence en individuel à Tokyo lors du TQO européen d'Antalya (Turquie) début juin. Un tournoi qu'elle avait remporté avant d'être sacrée championne d'Europe deux jours plus tard.a ajouté Barbelin à propos de la défaite face aux Espagnoles., a regretté Mélanie Gaubil.

"Ca ne passe pas, mais en 2024 (aux JO de Paris), on sera là car en 2024, il n'y aura pas de quotas !", s'est exclamée Barbelin en retrouvant le sourire. La dernière participation d'une équipe de France féminine aux Jeux remonte à Pékin en 2008, où les archères avaient décroché le bronze. Samedi à Charléty, l'équipe de France masculine avait assuré sa qualification aux JO en terminant troisième du TQO grâce à sa victoire face à l'Ukraine (6-0).

La France participera à quatre des cinq épreuves au programme aux Jeux: individuel féminin (Barbelin), individuel masculin (Valladont, Chirault et Plihon), par équipes hommes (Valladont-Chirault-Plihon), et double mixte (Barbelin et un archer masculin choisi par l'encadrement parmi les trois qualifiés en individuel).

Tokyo 2020 Aurélie Bresson : "Certaines chaînes de télévision n’osent pas diffuser du sport féminin" 17/06/2021 À 14:43