Tops

Les handballeuses françaises encore au rendez-vous

Et de deux ! Les Françaises sont encore là. Les handballeuses tricolores ont décroché leur billet pour leur deuxième finale olympique de rang. Ce vendredi pour s'offrir le droit de continuer de rêver d'or, elles ont dominé la Suède (29-27) avec une force collective appréciable. Opposées aux Russes, les joueuses d'Olivier Krumbholz vont maintenant espérer faire mieux qu'à Rio en décrochant enfin un sacre olympique, le seul titre qui manque à leur palmarès.

Tokyo 2020 Le cri de guerre des Bleues, Felix tout sourire, la détresse de Diniz : le film du jour IL Y A UNE MINUTE

Départ piano et fin en apothéose : le résumé de la qualification des Bleues

La France défendra son titre sur le saut d'obstacles

Championne olympique en 2016 à Rio, l'équipe de France de saut d'obstacles aura l'occasion de réaliser le doublé, samedi à Tokyo. Le trio tricolore composé de Pénélope Leprevost, Mathieu Billot et Simon Delestre s'est classé 6e des qualifications, avec 15 points de pénalité accumulés. Les Bleus ont décroché leur billet sans Nicolas Delmotte, forfait quelques heures avant le début de la compétition. En finale, il faudra toutefois compter sur la Suède, qui a réussi un sans-faute après avoir déjà brillé sur l'épreuve individuelle.

Le rebond de Gros

On l'avait laissée décevante et éliminée en quarts de finale du keirin, on l'a retrouvée bien meilleure sur la vitesse individuelle. Mathilde Gros est en huitième de finale du tournoi de la discipline-reine dans le Vélodrome d'Izu. Sa journée avait commencé par un record olympique battu et une belle 4e place en qualif après le passage de toutes les concurrentes, elle s'est poursuivie par deux victoires en 32es et en 16es. Rendez-vous samedi en espérant qu'elle soit sur la lancée de ce beau vendredi.

Flops

Diniz, échec de plus, "compétition de trop"

Entre Yohann Diniz et les Jeux, ça n'aura donc jamais été l'histoire d'amour. Vendredi, le Français a été contraint à l'abandon sur le 50km marche, dont il est recordman du monde. Le dernier épisode d'une triste série pour le Tricolore lors des Jeux : abandon à Pékin (2008), chute à Londres (2012), problèmes gastriques à Rio (2016) et donc, un nouvel abandon à Tokyo. "Physiquement, je n'étais pas bien. C'est la compétition de trop, a-t-il avoué au micro de France Télévisions. Le corps, il ne voulait peut-être plus, tout simplement. J'ai peut-être poussé une ou deux années de trop, et je le paye cash aujourd'hui". Un constat cruel.

Entre défaillances et ravito raté, ce n'était pas la der dont il rêvait : le cauchemar de Diniz

Les basketteuses cassent la belle série

C'était un sans-faute pour le sport collectif français depuis vendredi. Hand, basket et volley masculin, hand féminin : tous et toutes avaient décroché leur ticket pour une finale. Mais les joueuses de Valérie Garnier ont cassé la série, dépassées par des Japonaises beaucoup trop fortes pour elles (87-71). Il n'y aura donc pas de France – Etats-Unis chez les dames, alors que ce sera l'affiche chez les messieurs. Tout n'est pas fini pour autant : Sandrine Gruda et ses coéquipières tenteront de décrocher le bronze face à la Serbie samedi (9h). Pour ne pas échouer une deuxième fois de rang au pied du podium.

Heurtault, trois petits tours et puis s’en va

Hors sport collectif, elle représentait l’une des dernières chances de médaille française sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Il n’en sera rien. La karatéka Leïla Heurtault (-61kg) a été éliminée dès les phases de poule vendredi après avoir perdu ses trois premiers combats. Elle a ainsi vu ses espoirs de qualification s'envoler puisqu'il faut finir dans les deux premières de son groupe pour voir les demi-finales.

Championne du monde de sa catégorie en 2016, la Française fait donc une croix définitive sur son rêve de titre olympique, puisque la discipline fait son unique apparition sur ces Jeux. Un tournoi à vite oublier pour la Sarthoise.

L'échec des Françaises au pentathlon

Elles rêvaient forcément d'autre chose. Notamment Elodie Clouvel, vice-championne olympique en titre. Mais comme Marie Oteiza, la Stéphanoise de 32 ans n'est pas parvenue à remonter suffisamment son retard lors de l'équitation et la natation. Leur raté à l'escrime leur a coûté leurs rêves de podium. Sixième pour Clouvel et dixième pour Oteiza, les Bleues repartent de Tokyo bredouilles. Et déçues.

Terrible image : un cheval indomptable fait perdre l'or à Schleu, qui fond en larmes

Tokyo 2020 C'est la lutte finale : Tout savoir sur la journée de samedi IL Y A UNE HEURE