Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Agbegnenou sacrée, Laurin bronzée, Brousset et le 3x3 en demi : le Top 5 des Bleus

TOKYO 2020 - Le judo et le taekwondo apportent deux nouvelles médailles à la France avec Clarisse Agbegnenou et Althéa Laurin. En natation, Maxime Brousset va essayer de se disputer une place pour la finale., tout comme les basketteuses du 3x3, victorieuse du Japon en quart. Jérémy Chardy et Ugo Humbert passe en huitième. Voici notre Top 5 des Bleus.

00:02:23, il y a 44 minutes