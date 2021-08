Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Autographes, cri de guerre, champagne : le "girl power" est au Trocadéro

JEUX OLYMPIQUES - Cléo Hénin a croisé des médaillés olympiques pour Trocad'Héros, samedi, avec Laura Tarantola et Claire Bové et les fleurettistes tricolores Pauline Ranvier, Ysaora Thibus, Astrid Guyard et Anita Blaze. L'occasion de découvrir le cri de guerre de ces dernières et de s'offrir une douche de champagne !

00:01:37, il y a une heure