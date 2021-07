Jeux Olympiques

TOKYO 2020 - "Ce vendredi 30 juillet est une journée qui n'est pas loin d'être catastrophique"

JEUX OLYMPIQUES - Ce vendredi était attendu comme un jour de grande moisson. Au final, la France n'a obtenu que deux médailles de bronze, grâce aux judokas Riner et Dicko. Faut-il s'inquiéter en vue du bilan attendu sur ces Olympiades et des JO de Paris 2024 ? Maxime Dupuis, Laurent Vergne, Martin Mosnier et Glenn Ceillier y répondent dans l'Heure Olympique, émission à écouter en podcast.

00:10:05, il y a 39 minutes