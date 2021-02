Ce comité s'est réuni pour la première fois afin de choisir " le plus rapidement possible " des candidats pour succéder à Yoshiro Mori, 83 ans, qui a démissionné vendredi après le tollé provoqué par ses affirmations sexistes selon lesquelles les femmes parlaient trop lors des réunions, ce qui était selon lui " embêtant ".

Parmi les critères retenus figurent une "profonde connaissance des Jeux olympiques, paralympiques et du sport en général" et une "compréhension profonde des principes" de la Charte olympique, "y compris l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion". Sont également citées dans le communiqué "l'expérience sur la scène internationale" et la capacité à faire travailler ensemble différentes parties prenantes.