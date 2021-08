Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Des médailles, des finales et de l'émotion : le top 5 des Bleus de jeudi

JEUX OLYMPIQUES - Et deux médailles de plus pour la France. Kevin Mayer est allé piocher dans ses ressources pour arracher l'argent en décathlon. Le karatéka Steven Da Costa, lui, brille d'or à Tokyo. Mais la sensation du moment, ce sont les sports collectifs : en handball, volley-ball et basket-ball, les Bleus sont chacun qualifiés pour leur finale. Découvrez le top 5 tricolore de ce jeudi.

00:02:22, il y a 14 minutes