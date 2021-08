Jeux Olympiques

TOKYO 2020 - DES RECORDS, DES BLEUES EN BRONZE, UN GRAND CHELEM DU SPORT CO : LE FILM DU JOUR

JEUX OLYMPIQUES - LA VOILE FRANÇAISE EN BRONZE. LE 400M HAIES FÉMININ INCROYABLE AVEC UN MAGNIFIQUE RECORD DU MONDE ET DE GRASSE EN OR SUR 200M. LES ITALIENS EN CYCLISME SUR PISTE ONT ÉGALEMENT BATTU UN CHRONO MONDIAL. SINON, KEVIN MAYER A EU UNE JOURNÉE COMPLIQUÉE MAIS SE BAT, ET LES BLEUES DU HANDBALL ET DU BASKET SONT EN DEMIES COMME LES BLEUS. VOICI LES IMAGES FORTES DE CE MERCREDI 4 AOÛT.

00:02:43, il y a une heure