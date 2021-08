Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Des volleyeurs magiques, Le bronze en vitesse, le basket et le handball assurent

Tokyo 2020 – C’est historique, l’équipe de France de volley est en demi-finale des Jeux Olympiques. L’équipe de France en vitesse apporte la seule médaille ce mardi. Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Helal ont empoché le bronze. En basket et en handball, les Bleus filent en demi-finale. Jimmy Gressier, sur 5 000m, et les frères Mawem, en escalade, vont en finale.

00:02:57, il y a une heure