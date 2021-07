Les 6 infos de la nuit

Natation : Dressel roi du sprint, Grousset au pied du podium

C’était LA course à suivre du côté du Tokyo Aquatics Centre cette nuit. Et sans véritable surprise, c’est l’Américain Caeleb Dressel qui a décroché, à 24 ans, son premier titre olympique en individuel en s’imposant sur le 100m nage libre au terme de la finale la plus rapide de l’histoire des JO. Avec un temps canon de 47"02, nouveau record olympique, le nageur américain s’est imposé devant l’Australien Kyle Chalmers et le Russe Kliment Kolesnikov. Le Français Maxime Grousset échoue au pied du podium. Une quatrième place pleine de promesse pour le tricolore de 22 ans qui disputait sa première finale olympique.

Aviron : De l’argent pour les Françaises

L’aviron français poursuit sa moisson de médailles. 24h après le titre de Matthieu Androdias et d’Hugo Boucheron, les Françaises Claire Bové et Laura Tarantola ont décroché une superbe médaille d’argent en finale du deux de couple poids léger. Dans une course très serrée, les Françaises ont été devancées de quelques centimètres par la paire italienne tandis que les Néerlandaises ont complété le podium. Cette deuxième place offre à la France sa 9e médaille lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Judo : Madeleine Malonga en route vers la médaille

Après un premier combat remporté sans trembler face à l’Autrichienne Bernandette Graf, la Française Madeleine Malonga s’est qualifiée en demi-finale en venant à bout de la Cubaine Kaliema Antomarchi au golden score dans la catégorie des – 78 kilos. La championne du monde 2019 poursuivra sa route ce jeudi et espère apporter à la délégation tricolore une nouvelle médaille à Tokyo.

Escrime : Les fleurettistes françaises se rassurent

Les françaises avaient à coeur de se racheter après des épreuves individuelles globalement ratées. Ce jeudi l'équipe de France féminine de fleuret d'Ysaora Thibus, Pauline Ranvier et Anita Blaze s'est largement imposée 45 à 29 face au Canada en quart de finale . Pour une place en finale, les Françaises, qui ont fait forte impression cette nuit, défieront l'Italie. L’autre demi-finale opposera le comité olympique russe aux Etats-Unis.

Natation : Les Françaises éliminées en demi-finale du 100 m nage libre

Il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles pour le clan français durant la nuit. Charlotte Bonnet et Marie Wattel ne sont pas parvenus à se qualifier en finale du 100 m nage libre . Bonnet, dernière de sa demi-finale était loin du compte. Tout le contraire de Wattel qui rate la qualification pour seulement un petit centième.

Pas de meilleur résultat pour le relais français sur le 4×200m. Les Françaises de Charlotte Bonnet ont terminé à la dernière place d’une finale dominée par la Chine qui s’est offert un nouveau record du monde en 7’40’’33.

BMX : Les Français au rendez-vous

Les trois Français Sylvain André, Romain Mahieu et Joris Daudet ont répondu présent ce jeudi et se sont qualifiés pour les demi-finales. André et Daudet se payant même le luxe de terminer en tête des trois runs de leur série. Mahieu, troisième sur les trois courses cumulées, sera aussi de la fête. Les demi-finales seront à suivre demain.

Du côté des filles, Axelle Etienne s’est également qualifiée mais pas Manon Valentino.

La vidéo "cocorico"

La vidéo "roi du sprint"

Le point sur le tableau des médailles

Grâce notamment au titre du relais 4×200 mètres féminin en natation, ponctué d’un nouveau record du monde, et malgré le titre un peu plus tôt de Caeleb Dressel, la Chine est repassée devant les Etats-Unis au classement des médailles. La délégation chinoise a désormais remporté 29 médailles dont 14 en or. Team USA reste toujours devant au nombre de médailles puisque les Américains ont déjà remporté 36 breloques dont 13 du métal le plus précieux. La France est 9e avec trois médailles de chaque couleur.

A suivre dès ce matin… et après

Les Bleues doivent assumer. Après leur succès pour leur premier match dans le tournoi de rugby à 7 face au Fidji (12-5), les Françaises rencontreront le Brésil ce jeudi à 10h. L’occasion d’asseoir encore un peu plus leur statut de favorite à la médaille d’or.

Une nouvelle médaille pour le judo français ? Madeleine Malonga s’est fait peur en quart de finale mais sera bien au rendez-vous des demi-finales. La judokate française vise l’or à Tokyo et n’est plus qu’à deux combats de son objectif.

Charline Picon pour rentrer dans l’histoire ? Sacrée en planche à voile RS:X à Rio il y a cinq ans, Charline Picon est en lice pour un doublé à Tokyo. Troisième avant la journée de jeudi, la Française a pour seul objectif la médaille d’or. Les courses sont à suivre à partir de 7h heure française. A suivre également le véliplanchiste Thomas Goyard, bien placé avant les trois dernières régates.

Des Français bien positionnés après le premier tour. Le tournoi olympique de golf a débuté ce jeudi. Les Français Antoine Rozner et Romain Langasque sont pour l’instant toujours dans le coup.

Les fleurettistes veulent se racheter. L’équipe de France de fleuret dame affrontera ce jeudi à 10h25 l’Italie en demi-finale. Après avoir éliminé tranquillement le Canada, les Françaises doivent rejoindre la finale pour rectifier le tir après des épreuves individuelles ratées.

Humbert et Mahut pour poursuivre leur route. On ne les attendait pas forcément à ce stade du tournoi. Mais les Français Ugo Humbert et Nicolas Mahut seront bien présents en quart de finale. Humbert affrontera Karen Kachanov tandis que Chardy défiera Alexander Zverev. Match à suivre à partir de 8h.

La photo

Les épreuves de BMX se poursuivent ce jeudi à Tokyo. L’occasion de s’évader un peu de la mégalopole japonaise et de se mettre au vert.

Les épreuves de BMX vont se poursuivre ce jeudi au Ariake Urban Sports Park de Tokyo Crédit: Getty Images

