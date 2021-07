Les athlètes de l'équipe olympique des réfugiés, originaires du monde entier, recevront le soutien de tout un continent et même au-delà, à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Par le biais d'une campagne lancée ce jeudi, Eurosport invite les millions de fans à travers l'Europe à s'associer pour créer le "Home Crowd" de l'équipe en partageant des messages de soutien sur les médias sociaux via le hashtag #refugeeolympicteam, ainsi que par des autocollants Instagram et un filtre Snapchat dédiés sur ces plateformes. L'ensemble de ces manifestations de soutien sera assemblé et diffusé sur les plateformes d'Eurosport, diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à travers l'Europe.

Cette campagne vise à soutenir les athlètes réfugiés qui représentent plus de 80 millions de personnes déplacées de force dans le monde. L'équipe olympique de réfugiés pour Tokyo 2020 rassemble 29 athlètes originaires de 11 pays.

L'équipe a été créée par le CIO et son président, Thomas Bach, avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Elle témoigne de l'engagement du CIO à se tenir aux côtés des réfugiés et à les soutenir grâce au sport. Elle montre également comment la Solidarité Olympique, à travers son programme de soutien aux athlètes réfugiés, aide ces derniers non seulement à s'entraîner dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais également à poursuivre leur carrière sportive et à construire leur avenir.

La campagne multiplateforme a démarré avec un film présentant l'équipe et appellant aux promesses de soutien. Ce film a été développé en collaboration avec l'agence de marketing de marque R/GA. Cette action vient compléter un ensemble de contenus lancés par Eurosport visant à célébrer les valeurs de l'équipe olympique de réfugiés.

La série "Trailblazers" d'Eurosport a dédié un épisode à l'histoire de Yusra Mardini, réfugiée originaire de Syrie et ambassadrice de l'UNHCR, qui raconte son parcours, de sa fuite en bateau vers la Grèce jusqu'à sa participation à Rio 2016. Un épisode de la collection de podcasts "Raw" sera consacré à l'équipe olympique de réfugiés avec Farid Walizadeh et Asif Sultani qui concourront respectivement en boxe et en karaté.

Eurosport est d'ores et déjà associé au CIO et l'UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, avec le lancement de "In Conversation" dont l'objectif est de sensibiliser le public avec des entretiens exclusifs retraçant les histoires inspirantes de ces athlètes, associés à de grands noms du cinéma, du divertissement et du sport.

Cette série emmène les internautes à la rencontre des athlètes, offrant ainsi un nouveau regard sur les histoires des réfugiés et sensibilisant au pouvoir du sport pour aider les personnes déplacées à reconstruire leur vie.

Sophie Long, VP Marketing, Discovery Sports : "Dans ce qui a été une période incroyablement difficile pour des millions de personnes à travers le monde, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 peuvent apporter inspiration et de l'espoir à toutes nos communautés. L'équipe olympique de réfugiés du CIO donne vie à ce qui est l'esprit des Jeux et le CIO mérite un immense crédit pour avoir donné à ces athlètes les moyens de repousser les limites de ce qui est réalisable. Cette campagne illustre la mission de Discovery et Eurosport de réunir les fans du monde entier dans la célébration de l'équipe olympique de réfugiés du CIO, en soutenant à la fois la cause et les personnes qu'elle défend.

Grâce à notre partenariat avec le CIO, nous avons le privilège de défendre l'équipe, composée d'athlètes extraordinaires et inspirants qui ont mis l'espoir au-dessus de l'adversité pour atteindre la plus grande scène sportive internationale. Le sport a cette capacité de rassembler les gens pour célébrer les réalisations humaines et nous sommes fiers de raconter ces histoires qui libèrent le pouvoir du sport, comme celles parfaitement incarnées par l'équipe olympique de réfugiés."

