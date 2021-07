Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Fleuret, Malonga, aviron - de l'argent, des larmes et des sourires : Le film du jour

TOKYO 2020 - La France a décroché trois nouvelles médailles d'argent ce jeudi : en aviron deux de couple féminin avec le duo Tarantola/Bové, en judo avec Madeleine Malonga chez les -78 kg et avec Thibus, Blaze Ranvier et Guyart en fleuret par équipe en escrime. Une journée argentée avec les larmes de Caeleb Dressel et de la Chine en natation. Voici les images fortes de ce jeudi 29 juillet 2021.

