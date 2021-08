Tokyo 2020

Une médaille qui en appelle d’autres pour les sports co bleu-blanc-rouge ? Les spécialistes du ballon ovale ont, elles, déjà terminé leur aventure olympique. Après un tournoi maîtrisé de bout en bout, les Bleues du rugby à VII ont échoué à une marche du titre olympique, battues en finale par la Nouvelle-Zélande (26-12).

Avant cela, l’équipe de France féminine de basket 3x3 a fait honneur à la première incursion de cette discipline aux JO, en prenant la 4e place, malgré une demie de haute volée perdue de justesse face aux favorites américaines (16-18). A l’inverse, les footballeurs tricolores n’y arrivent toujours pas et ont été éliminés dès le premier tour, 25 ans après leur dernière participation à une Olympiade.

Les rugbywomen ont donc montré la voie, place désormais aux cinq équipes de France qui peuvent encore faire rêver la nation dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Handball, basketball et volleyball : les chances de médailles sont diverses et cela commence par les quarts de finale, dès mardi pour les premières formations de l'Hexagone.

Handball H, France - Bahreïn : un quart de chauffe (mardi 2h30)

Il faudra se lever tôt, ou ne pas se coucher, mardi, pour assister à l’entrée dans la phase à élimination directe des handballeurs. Premiers de leur groupe, les Bleus affronteront Bahreïn en quart de finale (2h30), un adversaire largement à leur portée, sur le papier. Après leurs titres à Pékin (2008) et Londres (2012), les Français veulent renouer avec l’or afin d’effacer le souvenir douloureux de la finale de Rio.

Pour ce faire, les hommes de Guillaume Gille ont maîtrisé leur sujet lors de la phase de groupe, en dominant l’Argentine (33-27), le Brésil (34-29) et l’Allemagne (30-29), avant de lâcher du lest face à la Norvège dans un match sans enjeu (29-32). Malgré les blessures d’Hugo Descat (jambe) et Timothey N'Guessan (mollet), tout autre résultat qu’une nouvelle finale serait décevant. Surtout depuis que les coéquipiers de Nikola Karabatic savent qu’au bout, ils pourraient retrouver leur bourreau de 2016 : le Danemark.

Karabatic : "On a raté des tirs faciles sinon on aurait pu gagner le match"

Basketball H, France - Italie : cette fois, le tableau est ouvert (mardi 10h20)

Chronologiquement, ils seront les deuxièmes à jouer leur quart de finale, mardi (10h20), contre l’Italie. Mais depuis le début de ce tournoi olympique, les hommes de Vincent Collet ont démontré qu’ils pouvaient prétendre à un sacre à la portée historique. S’ils se sont fait peur en préparation, les Bleus ont frappé un grand coup d’entrée en dominant Team USA (83-76), avant de confirmer leurs très hautes ambitions en mettant à terre la République tchèque (97-77) puis l’Iran (79-62).

Médaillés d’argent en 2000 à Sydney, les basketteurs tricolores courent depuis près de deux décennies après un podium. Tony Parker et Boris Diaw n’y sont pas parvenus, tombés contre leurs meilleurs ennemis espagnols en quarts de finale des deux dernières éditions. Mais Evan Fournier a rapidement imposé son leadership dans cette équipe qui vise, a minima, de repartir avec un métal autour du cou. Et cette fois, le tirage au sort a été plutôt clément. La première marche vers l’Olympe s’élève dès mardi (10h20) face à des Italiens accrocheurs. Derrière, tout est permis en cas de succès. Une possible demie contre la Slovénie du prodigieux Luka Doncic, jusqu’à d’éventuelles retrouvailles pour le Graal avec… les Américains.

Carton plein de la France face à L'Iran : le résumé du match

Volleyball H, France - Pologne : que du bonus ! (mardi 14h30)

Ne les appelez plus la Team Yabou, voici la Génération Tokyo ! Les mots sont du sélectionneur lui-même, Laurent Tillie, qui a réussi son premier pari de qualifier la France pour la première fois en quarts de finale d’un tournoi olympique. Pourtant, une défaite initiale face aux Etats-Unis (0-3) avait refroidi d’emblée les bouillonnants Tricolores, qui s’étaient repris contre la Tunisie (3-0), avant de sombrer de nouveau devant l’Argentine (2-3).

Les espoirs de qualification étaient alors minces, mais un exploit (3-1) contre la Russie, championne olympique 2012, et deux sets pris aux tenants du titre brésiliens, ont permis à Earvin Ngapeth et son équipe de passer ce premier tour qui leur résistait jusque-là. Désormais, ce n’est que du bonus. Le premier obstacle dans la quête de médaille se nomme la Pologne (mardi à 14h30), avant de rêver à la plus belle des sorties pour coach Tillie, qui participe, à Tokyo, à sa dernière campagne avec les Bleus.

Balle de match et smash : le dernier point de la France pour faire tomber le comité olympique russe

Handball F, France - Pays-Bas : plus le droit à l’erreur (mercredi 6h15)

Quasi rescapées, les Françaises auront droit à un gros morceau en quarts, puisqu'elles retrouveront les Pays-Bas, mercredi, qu'elles avaient battus en demi-finale à Rio. Avec deux victoires, un nul et deux défaites, les Bleues se sont qualifiées à la 3e place de leur groupe, non sans peine. Dos au mur avant leur dernier match de poule face au Brésil, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont relevé le défi en s’imposant avec la manière (29-22), afin de poursuivre leur aventure olympique.

Il y a cinq ans, elles avaient touché du bout des doigts le titre suprême, mais étaient finalement reparties de Rio parées d’argent. A Tokyo, les Bleues ne pourront croiser le fer avec leur bourreau russe qu’en finale, pour un remake de la dernière édition des JO. Mais avant cela, un parcours du combattant s’annonce pour les coéquipières d’Allison Pineau, qui n’ont pas toujours rassuré en poule. Une médaille serait l’objectif principal au vu de leur palmarès, mais la qualification pour le dernier carré pourrait se jouer sur un fil.

Darleux impériale, des Bleues indomptables : revivez la victoire de la France face au Brésil

Basketball F, France - à définir : dans les traces des Braqueuses (mercredi)

La route jusqu’aux quarts fut moins tranquille que pour leurs homologues masculins, mais les basketteuses tricolores ont assuré l’essentiel. Pour leur dernier match de groupe, les Françaises défiaient l’ogre Team USA avec comme seul impératif de gagner ou perdre de moins de 14 points pour rallier le tour suivant. Pari réussi (défaite 82-93) pour le collectif tricolore porté par six joueuses à plus de dix points.

La sélectionneuse Valérie Garnier peut pousser un ouf de soulagement, car le tournoi n’avait pas débuté de la meilleure des manières pour celles qui souhaitent succéder aux Braqueuses (argent en 2012). Défaites dès leur première rencontre par leurs hôtes japonaises (70-74), les Françaises avaient su réagir face au Nigéria (87-62), avant de tenir tête aux Américaines. Emmenée par l’inoxydable Sandrine Gruda et la sniper Marine Johannès, l’équipe de France peut rêver de podium après la prestation plus que convaincante contre les favorites US, en attendant le tirage au sort des quarts de finale, qui seront tous disputés mercredi.

Un coeur énorme et une qualif en quart : les Françaises ont tenu bon face au Team USA

