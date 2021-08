Les 7 infos de la nuit

Handball : Les Bleues verront les quarts

Elle a joué à se faire peur, mais l’équipe de France féminine sera bel et bien au rendez-vous des quarts. Obligées de s’imposer contre le Brésil, les Bleues ont signé une victoire indiscutable (29-22) qui leur a donc ouvert les portes du tour suivant. Leur prochain adversaire sera soit les Pays-Bas, soit la Norvège, soit le Monténégro. Tout sauf évident…

Athlétisme : Camacho-Quinn, reine des haies

Disputée ce lundi matin, la finale du 100m haies a été remportée par Jasmine Camacho-Quinn. La Portoricaine (12’’36), qui en est désormais à seize victoires (en 17 courses !) en 2021, a devancé l’Américaine Kendra Harrison (12’’52), recordwoman du monde, et la Jamaïcaine Megan Trapper (12’’55). Il s’agit de la deuxième médaille d’or olympique de l’histoire de Porto-Rico, après celle glanée par Monica Puig en tennis il y a cinq ans.

Athlétisme : Tentoglou arrache l’or, Harrison et Gayle déçoivent

Meilleur performeur mondial de l’année, Miltiadis Tentoglou a dû attendre son dernier essai (8,41m) pour s’adjuger l’or au concours de la longueur. Le Grec est accompagné sur le podium par un duo cubain, composé de Juan Miguel Echevarria (8,41m) et Maykel Masso (8,21m). Le phénomène américain Juvaughn Harrison (5e, 8,15m) et le Jamaïcain Tajay Gayle (11e, 7,69m) n’étaient pas dans le coup pour le gagne.

Lutte : Douche froide pour Larroque

Forte de son statut de numéro 1 mondiale, Koumba Larroque pouvait logiquement nourrir des espoirs de sacre olympique. Mais le rêve de la lutteuse française s’est brisé dès les huitièmes de finale, ce lundi matin. Alors qu’elle menait 3-0 contre la Mongole Battsetseg Soronzonbold, la Francilienne (68kg) a tout perdu à une trentaine de secondes de la fin, après avoir été immobilisée sur le dos (4-3). Elle peut encore croire au bronze, à condition d’être repêchée.

Elle menait avant de céder à 30 secondes de la fin : la terrible désillusion de Larroque en vidéo

Athlétisme : Bigot tout en sérénité

Quentin Bigot a brillamment atteint son premier objectif en accédant à la finale du lancer au marteau, qui se tiendra mercredi (13h15). Le Français s’est évité des frayeurs inutiles grâce à un deuxième jet à 78,73m, soit nettement au-delà de la marque synonyme de qualification directe (77,50m). Le Lorrain a fait bien mieux que le favori du concours, le Polonais Pawel Fajdek (76,46m), et a établi le quatrième meilleur lancer de cette première phase.

Un lancer à 78,73 et Quentin Bigot assure sa qualification en finale du lancer de marteau

Athlétisme : Joseph se glisse en demies du 200m

Les séries du 200m féminin se sont déroulées dans la matinée et n’ont débouché sur aucune surprise notable. L’équipe de France se félicitera de compter une représentante en demi-finales, en la personne de Gemima Joseph. La sprinteuse de 19 ans a terminé troisième de sa série (22’’94) et n’aura rien à perdre à 12h30, heure de départ de sa demie.

Canoë-kayak : Hubert seul rescapé

Pour la première journée du canoë-kayak sprint, la délégation française a connu un bilan plutôt mitigé. Seuls deux des cinq bateaux engagés ont réussi à se qualifier pour les demi-finales demain : Sarah Guyot & Manon Hostens en K2 500m, et Etienne Hubert en K1 1 000m.

La vidéo de la nuit

Lancée à la conquête d'un audacieux triplé 1 500m, 5 000m et 10 000m, Sifan Hassan a bien failli devoir faire une croix sur la première épreuve citée. La Néerlandaise a en effet chuté dans le dernier tour de sa série, ce lundi matin... avant de rattraper toutes ses adversaires une à une et de couper la ligne d'arrivée en tête. Une remontée invraisemblable, qui fait office d'image forte de la nuit.

L'incroyable retour d'enfer d'Hassan : chute à 350m de la ligne et... victoire au bout !

Le point sur le tableau des médailles

Le point sera bref, car il n'y a pas eu de nouvelle breloque à mettre à l'actif des Français depuis celle - en or ! - décrochée par les fleurettistes, dimanche. La délégation tricolore occupe le 7e rang, avec 21 médailles (5 en or, 10 en argent et 6 en bronze).

A suivre dès ce matin… et après

Le choc des Bleues du basket face aux Etats-Unis. Pour être certaine de voir les quarts de finale, l'équipe de France doit gagner ou perdre de moins de 14 points. En cas de défaite plus large, il faudrait alors attendre le résultat de l'Australie contre Porto Rico.

Quiquampoix pour un titre. Deuxième des qualifications derrière l'Allemand Christian Reitz, le Français Jean Quiquampoix se battra pour la médaille d'or en finale du pistolet à 25m tir rapide, à 7h30. Pas de Clément Bessaguet, 7e, est éliminé en qualifications.

Le début des épreuves de cyclisme sur piste. Le concours de vitesse par équipes chez les femmes sera d'abord à l'honneur au Vélodrome d'Izu, avec des qualifications prévues à 8h30 et une médaille d'or qui se jouera peu après 11h. La poursuite par équipes débutera aussi chez les dames et les hommes.

Des titres en pagaille en gymnastique. Trois titres seront décernés à partir de 10h : les anneaux (avec Samir Aït-Saïd) et le saut de cheval chez les hommes, et le sol chez les femmes, parmi lesquelles ne figurera pas l'Américaine Simone Biles, qui a déclaré forfait mais qui pourrait revenir pour le concours de poutre mardi.

Un quart de très haut niveau pour les pongistes. Alexandre Cassin, Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson tenteront de rejoindre le dernier carré du tournoi par équipes. Il faudra pour cela réaliser un exploit quasi impossible : battre la Chine, qui se présentera tout simplement avec les trois premiers mondiaux. A suivre à 12h30.

Plusieurs finales en athlétisme. A partir de 13h (heure française), plusieurs titres se joueront au stade olympique. Il y aura d'abord le lancer de disque chez les femmes, sans la Française Mélina Robert-Michon, éliminée en qualifications. Puis viendra la finale du 3 000m steeple chez les hommes, avant celle du 5 000m steeple chez les femmes, avec notamment la Néerlandaise Hassan Sifan, impressionnante sur 1 500m plus tôt dans la journée.

