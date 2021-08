Tokyo 2020

Les 4 infos de la nuit

Kenny, plus grand pistard de l'histoire

Ce n'était pas la nuit la plus dingue de la quinzaine mais il s'est écrit un vrai chapitre de l'histoire des JO sur la piste du vélodrome d'Izu. En remportant l'or du keirin, Jason Kenny est devenu le plus grand pistard de l'histoire avec un 7e titre olympique (et sa 8e médaille). Déjà légende de sa discipline, le double champion olympique de vitesse individuelle (Londres-2012 et Rio-2016) et triple médaillé d'or par équipes (Pékin-2008, Londres-2012, Rio-2016) en est devenu la légende en attaquant à 700 mètres de la ligne. Sir Kenny est définitivement fait d'un autre bois.

Incroyable Jason Kenny Crédit: Getty Images

Impitoyables Américaines

L'été, tous les quatre ans, le jour se lève, le soleil brille et les Etats-Unis remportent l'or en basket aux Jeux Olympiques. En 2021, et pour la septième fois de l'histoire, les Américains et les Américaines ont remporté l'or lors d'une même édition et si les garçons se sont offert une petite frayeur face aux Bleus (87-82), les filles ont éparpillé façon puzzle les pauvres japonaises (90-75) pour décrocher leur septième titre consécutif… Seules au monde.

Le Team USA au-dessus des nuages Crédit: Getty Images

Kipchoge intouchable

Seul au monde sur le bitume de Sapporo, le Kényan Eliud Kipchoge a triomphé au bout du marathon olympique dimanche matin, comme cinq ans plus tôt à Rio . De quoi entrer encore un peu plus dans la légende. Kipchoge s'est imposé en solitaire en 2h8'38". Le coup d'œil vers l'arrière qu'il a jeté dans les derniers hectomètres était bien superflu tant il a dominé la course. Plus d'une minute derrière, au prix d'un haletant sprint final, le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09'58") et le Belge Bashir Abdi (2h10'00") ont privé le Kenya d'un nouveau doublé au lendemain de celui réalisé dans le marathon féminin.

Le Kényan Eliud Kipchoge, roi du marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo Crédit: Getty Images

Helal s'arrête en demie, Copponi 8e

Rayan Helal a été éliminé dimanche en demi-finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste . Le coureur de 22 ans était le dernier représentant tricolore dans la compétition. Il a terminé cinquième sur six de sa demi-finale. Or, seuls les trois premiers passaient en finale. Clara Copponi, elle, termine 8e de l'omnium loin derrière la championne olympique, l'Américaine Jennifer Valente.

Clara Copponi a terminé 8e Crédit: Getty Images

La vidéo de la nuit

Le moment d'histoire de la nuit : comment Kenny est allé chercher avec les dents sa 7e médaille d'or olympique.

Comment Kenny a dynamité la finale du keirin

Le tweet qui donne envie de groover (à écouter avec du son)

L'incroyable stat : 5

Les deux basketteuses américaines Sue Bird et Diana Taurasi sont rentrés dans l’histoire de l’olympisme en devenant, cette nuit, les deux seules athlètes à remporter cinq médaille d’or dans un sport collectif aux Jeux Olympiques.

Diana Taurasi et Sue Bird dans la légende des Jeux Olympiques Crédit: Getty Images

Le point sur le tableau des médailles

Dixième au tableau des médailles, la France peut espérer doubler sur la ligne l'Allemagne et l'Italie en cas de victoire des handballeuses. Autant dire que la finale va coûter très cher. En cas de défaite, en revanche, les Bleus achèveront la quinzaine en dixième position. La grosse information de la nuit reste le sprint des Etats-Unis qui ont doublé la Chine sur le fil et achèveront les JO à la première place.

A suivre dès ce matin… et après

Au tour des handballeuses

Mêmes acteurs autre décor. Cinq ans après la finale perdue de Rio, les handballeuses françaises joueront un deuxième épisode face aux Russes en finale des Jeux de Tokyo dimanche (8h) . Après l'or de leurs homologues masculins samedi, elles peuvent offrir un doublé historique au handball français pour le dernier grand rendez-vous de ces JO côté tricolore.

Allison Pineau Crédit: Getty Images

Paris 2024, ça commence aujourd'hui

1083 jours. C'est le temps qu'il va falloir patienter avant les JO de Paris. Tout commence ce dimanche après-midi lors de la cérémonie de passation. Si l'on en sait finalement assez peu sur le déroulé, la transmission du drapeau olympique devrait s’effectuer entre la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, et la maire de Paris, Anne Hildago, par le biais de Thomas Bach, président du CIO.

Comment suivre la céréonie de clôture ?

