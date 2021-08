Tokyo 2020

TOPS

Les frissons, la crainte et la libération : le volley nous a fait vivre des montagnes russes

Décidément, rien n'est limpide, linéaire, avec l'équipe de France de volley. Comme s'il lui était virtuellement impossible de suivre l'ordre établi. Championne d'Europe 2015, devenue nation qui compte dans le paysage de son sport, elle a pourtant galéré à se qualifier pour Tokyo. Une fois rendue au Japon, elle a débuté son tournoi sur un rythme très piano, au point de faire croire à une sortie de route précoce. Et puis lancée dans les rencontres à élimination directe, en tête deux sets à zéro contre le Comité olympique russe, on a cru que la bande de Laurent Tillie allait finir le boulot sans frémir. Encore raté.

Quitte à être cohérente jusqu'au bout, elle s'est redressée dans le tie-break de manière aussi spectaculaire. Toutes les routes qui mènent à l'or ne sont pas directes. Les volleyeurs ont pris quelques chemins de traverse. Pour nous faire vivre des sommets d'émotion et un premier titre olympique dans l'histoire du volley hexagonal.

Filouterie de génie et explosion de joie : comment la France a été sacrée

Trône récupéré pour le handball français

Les revoilà au sommet. Privée du triplé aux Jeux de Rio par le Danemark, l'équipe de France de handball a, enfin, eu sa vengeance. Car les Bleus auront dû attendre cinq longues années et les Jeux Olympiques de Tokyo pour récupérer leur titre olympique aux dépens d'une formation danoise qui n'a jamais rien lâché (25-23). Après Pékin (2008) et Londres (2012), les vieux briscards que sont Luc Abalo, Michael Guigou et Nikola Karabatic ont obtenu leur troisième médaille d'or, écrivant une nouvelle ligne au sein de leur palmarès aussi sensationnel qu'historique.

Une interception pour une immense émotion : l'action finale qui a sacré les Bleus

Les Bleues du basket à réaction

Elles n’avaient que 17 heures pour digérer leur claque reçue par le Japon en demi-finale avant d'aller chercher la médaille de bronze contre la Serbie. Après une toute petite nuit pleine de regrets, les Bleues du basket se sont totalement mobilisées pour prendre une revanche face à leur bourreau de la finale du dernier Euro (91-76).

Sous l’impulsion de Gabby Williams (17 pts, 8 rebonds), les protégées de Valérie Garnier ont infligé une véritable correction aux Serbes, qui n’ont pas eu l’occasion de les priver du bonheur de monter une deuxième fois sur le podium olympique. Une belle preuve de sang-froid. Quant aux Bleus, ils ont bien résisté face aux Etats-Unis, cédant de 5 points en finale (87-82)

Une revanche éclatante et une joie magnifique : le résumé de la victoire des Bleues

Thomas-Grondin : du bronze et de grandes perspectives

Favori de l’omnium, jeudi, il avait manqué le podium d’un rien (4e). Outsider de la course à l’américaine, il n’a cette fois-ci pas flanché, avec son coéquipier Donavan Grondin. Benjamin Thomas a été le fer de lance de la paire française qui a décroché le bronze, ce samedi à Izu, derrière le Danemark et la Grande-Bretagne. Thomas tient sa première médaille olympique, à 25 ans… soit cinq de plus que son compère Grondin, ce qui augure d’un bel avenir pour ce duo.

Soudé et heureux, le duo français s’offre le bronze : le dernier tour de l’américaine en vidéo

FLOPS

Bart, un final qui fait mal

Adrien Bart y aura longtemps cru, mais le Français a vécu une grosse désillusion en finale du C1 1 000 m. Après avoir survolé les débats en demi-finale, le céiste avait de bonnes raisons de croire qu’il pourrait décrocher le bronze. Parti moins bien que le vainqueur Queiroz et le futur second Liu, il avait fait la différence sur le reste des poursuivants dans la course au podium.

Encore troisième à 250 mètres de l’arrivée, le Français a cruellement manqué d’explosivité dans le final, et a vu le Moldave Serghei Tarnovschi le rattraper peu à peu, avant de finalement le dépasser juste avant la ligne d’arrivée. Et Bart a fini sans médaille autour du coup, à la quatrième place, la plus frustrante possible, en témoigne ses propos envers Tarnovschi après coup

Gros a raté ses JO

"Keirin ou vitesse ? Je m’en moque, tant que j’ai ma médaille d’or." C’est ce que Mathilde Gros nous avait répondu en février dans Bistrot Vélo, à l’évocation de la course qu’elle espérait gagner à Tokyo. Ce n’était qu’un souhait, voire un rêve. Mais ses chances de bien figurer aux Jeux Olympiques dans ces deux disciplines étaient concrètes… et elle a fait chou blanc.

Sortie en quarts du keirin jeudi, la pistarde française de 22 ans a été éliminée plus tôt encore ce samedi, en vitesse. Dominée au premier tour, Gros a été battue pour un millième lors des repêchages. Un épilogue frustrant pour une découverte des JO décevante.

Cruel : Mathilde Gros éliminée pour 1 millième de seconde !

Un cheval récalcitrant et l’or s’est envolé

Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour Pénélope Leprevost et son cheval Vancouver de Lanlore ? En tête avant le troisième et dernier passage du saut d’obstacle, l’expérimentée cavalière n’a pas réussi à contrôler son étalon, qui a heurté le troisième obstacle avant de refuser de sauter à nouveau. Logiquement éliminée du concours, la France, parfaitement lancée par Simon Delestre et Mathieu Billot, a terminé huitième du concours par équipe. Cinq ans après avoir décroché l’or aux Jeux de Rio.

Refus d'obstacle et terrible désillusion : le calvaire de Leprevost qui laisse échapper l'or

