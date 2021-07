Tokyo 2020

D'habitude, on est toujours surpris. Cette fois, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas réellement eu. L'immense star du tennis mondial Naomi Osaka a obtenu le rôle de choix que beaucoup l'imaginaient tenir. La numéro 2 mondiale à la WTA a endossé le rôle de dernière relayeuse de la flamme olympique et c'est elle, juste avant minuit, qui est allée embraser la vasque olympique dans la nuit tokyoïte.

Flamme dans la main droite, elle a grimpé les quelques marches qui la séparaient de la terre promise et d'une vasque qui s'est ouverte telle une fleur. D'un pas lent, elle est montée juste elle, s'est retournée vers le stade, et a exécuté le geste mythique et tant attendu. Elle succède à Vanderlei de Lima. Le marathonien, privé d'un sacre à Athènes par un spectateur, un prêtre irlandais défroqué nommé Neil Horan, qui l'avait entraîne dans la foulée à quelques kilomètres de l'arrivée, avait eu cet immense honneur.

Le moment historique où Osaka a embrasé la vasque olympique

Osaka, qui tentera de décrocher le titre olympique en tennis sur ses terres, n'est plus apparue en compétition depuis son retrait de Roland-Garros, au mois de mai. Après son premier tour victorieux, elle s'était elle-même retirée du tournoi après que la direction l'avait menacée d'exclusion. En cause, sa décision de ne se présenter à aucune conférence de presse pour préserver sa santé mentale.

Avant la star du tennis, le drapeau des Jeux avait fait son entrée dans le stade, porté par d'anciens médaillés ainsi qu'une secouriste, pour rappeler combien les soignants ont tenu un rôle majeur cette dernière année en pleine pandémie.

