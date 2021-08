Tokyo 2020

Les Tops

Quiquampoix offre à la France sa 6e médaille d’or

Jean Quiquampoix n’a pas tremblé. Le Français, médaillé d’argent il y a cinq ans à Rio, a cette fois décroché le graal à Tokyo sur l’épreuve du pistolet à 25m tir rapide. D’un calme olympien, le tireur de 25 ans, a dominé de la tête et des épaules cette finale, offrant à la délégation tricolore une 22e médaille et surtout un 6e titre dans ces Jeux Olympiques. De quoi lancer parfaitement cette dernière semaine des JO pour les Bleus.

Une médaille de bronze qui fait le bonheur des Bleus

Elle a une vraie saveur. On a quand même rencontré quelques déboires avant d’arriver ici et même en arrivant ici. Ca a été chaud, mais on a réussi” a expliqué Christopher Six après l’épreuve. Tenant du titre sur le concours complet par équipes, les cavaliers de l’équipe de France ont décroché ce lundi une belle médaille de bronze. Une breloque qui fait le bonheur des Bleus, qui ont vécu des Jeux compliqués à Tokyo. Après le forfait d'Astier Nicolas avant les JO, puis de Thomas Carlile la semaine dernière, et enfin une première journée de dressage finie à une inquiétante 9e place, les Bleus voulaient savourer cette nouvelle médaille olympique. “” a expliqué Christopher Six après l’épreuve.

Les Bleues du hand sous pression puis soulagées

Sous pression après un début de tournoi très laborieux, les Bleues ont décroché leur ticket pour les quarts de finale grâce à leur succès très convaincant face au Brésil (29-22). Les joueuses d'Olivier Krumbholz n'avaient pas d'autre choix que de gagner, elles l'ont fait. Pour prendre un grand bol d'air.

"Je suis fatiguée émotionnellement et ça fait du bien", a soufflé Béatrice Edwige à l'issue de la rencontre. "Au travers de leur performance, les filles ont certainement retrouvé de la sérénité et de l'ambition", veut de son côté croire le sélectionneur Olivier Krumbholz. Une vraie, belle satisfaction.

Une défaite synonyme de qualification

Alors oui, les Françaises se sont inclinées pour leur dernier match de la phase de groupes face à Team USA (93-82), mais les coéquipières de Sandrine Gruda ont assuré l’essentiel. Les Bleues du basket se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi olympique à la faveur du point average. Les Françaises, qui ne devaient pas perdre de plus de 14 points d’écart, avec les Américaines sont passées par un trou de souris en terminant parmi les deux meilleures troisièmes places en phase de poules.

Les filles sont contentes, elles savent qu'elles ont fait un beau match. Après la défaite face au Japon c'était difficile de s'imaginer qualifiées”, a avoué la sélectionneuse Valérie Garnier. Place maintenant au quart de finale face à un adversaire qu’elles connaîtront dans la soirée. Cette qualification, survenue quelques heures après celle de leurs homologues handballeuses, permet surtout au sport collectif français de réaliser un presque sans faute . Seule l’équipe de France de football n’a pas passé la phase de poules à Tokyo. "”, a avoué la sélectionneuse Valérie Garnier. Place maintenant au quart de finale face à un adversaire qu’elles connaîtront dans la soirée.

Bigot, qualifié et ambitieux

C'était le premier Français sous le feu des projecteurs dans la nuit de dimanche à lundi. Et Quentin Bigot n'a pas déçu. Le vice-champion du monde en titre a validé sa qualification pour la finale du lancer de marteau, grâce à un second jet à 78,73m (après un premier à 76,10m). Avec la quatrième meilleure marque sur l'ensemble des qualifications, le Tricolore s'avancera déterminé en finale mercredi.

"Je suis vraiment au top de ma forme", a-t-il lancé. Il n'y a plus qu'à confirmer… ou mieux. "Le but, c'est d'être en forme mercredi, de faire le meilleur concours possible, d'aller chercher mon record (79,70 m), pourquoi pas 80 mètres". Réponse dans moins de deux jours.

Les Flops

Une 4e place et une blessure, Aït Saïd est décidément maudit

Ce n'est pas un flop à proprement parler. Mais une immense déception : Samir Aït Saïd n’a pas pu défendre ses chances à 100%, et a échoué au pied du podium en finale des anneaux à Tokyo. Cinq ans après sa terrible double fracture tibia péroné lors des qualifications du saut à Rio, Samir Aït Saïd était venu en terres nippones avec des envies de revanche.

Il était hors de question que je fasse forfait", a-t-il lancé, avant de conclure, en sanglots, avec espoir et ambition : "Aucune excuse, quatrième cela ne me va pas, croyez-moi qu'à Paris cela ne sera pas pareil". Mais une nouvelle fois, le co porte-drapeau français a subi une malchance qui lui colle à la peau . Le gymnaste de 31 ans a raté la médaille pour seulement 0.3 point, avant de révéler qu’il s’était blessé au biceps gauche à l’entraînement la semaine dernière. "", a-t-il lancé, avant de conclure, en sanglots, avec espoir et ambition : "".

La der frustrante de Nayo-Ketchanke

Certes, la Française n’a pas montré de déception après sa dernière barre à 145kg non soulevée. Mais pour son ultime participation aux Jeux et avec son titre de championne du monde 2021 de l’épaulé jeté (-81kgs), ses objectifs de médailles étaient affichés.

Classée 8e de la finale à Rio, deux catégories en-dessous, Gaëlle Nayo-Ketchanke a cette fois-ci pris la 5e place des -87kgs, après avoir passé des barres à 108kg à l’arraché, et 139kg à l’épaulé-jeté (247kg au total). Devant, le podium se situait tout de même à 16kg de plus, un poids au-delà des possibilités du jour de la Française.

La désillusion Koumba Larroque

C'est une claque que la lutte tricolore n'avait pas vu venir. Principale chance de médaille de la lutte à Tokyo, Koumba Larroque est tombée dès le 1er tour face à la Mongole Battsetseg Soronzonbold, qui l'a surprise à quelques secondes de la fin. Visiblement touchée à la jambe droite où elle portait un strap, la numéro 1 mondiale, vice-championne du monde 2018 et championne d'Europe 2021 des moins de 68 kg, n'a donc fait qu'un petit tour au Japon. Une vraie désillusion pour le clan tricolore.

Pas de belle surprise en individuel pour les cavaliers tricolores

Finalement, les cavaliers tricolores n'ont pas réussi à faire oublier Astier Nicolas. Médaillé d'argent au concours complet individuel à Rio, celui qui a dû renoncer aux Jeux Olympiques de Tokyo après la blessure de son cheval, il y a un mois, n'a pas eu de successeur.

La dernière épreuve du concours par équipes avait pourtant fait naître des espoirs, ce lundi. Mais Christopher Six, le mieux placé avant le saut d'obstacles, n'a pu faire aussi bien qu'en matinée. Nicolas Touzaint, lui, partait de trop loin et n'a pu bénéficier d'un miracle malgré un parcours quasi parfait. Karim Laghouag, lui, a été pénalisé en toute fin de parcours. Dommage.

