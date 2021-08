Jeux Olympiques

TOKYO 2020 - Le handball tricolore au sommet, les USA rois du monde olympique : Le film du jour

JEUX OLYMPIQUES - Le dernier jour de compétition a vu le handball français rapporter une 10e médaille d'or à la France, la consécration pour les Etats-Unis qui terminent tout en haut du tableau des médailles et un palmarès toujours plus impressionnant pour deux immenses champions : le marathonman kényan Eliud Kipchoge et le pistard britannique Jason Kenny. Voici le film du jour en vidéo.

