Jeux Olympiques

Tokyo 2020 : Le judo français au sommet, Charline Picon et Thomas Goyard en argent : le Top 5 des Bleus

TOKYO 2020 - La délégation français a récolté six médailles, samedi, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, disputés en 2021. L'équipe de France de judo a été sacrée dans l'épreuve mixte, Charline Picon et Thomas Goyard, en voile, ont décroché une médaille d'argent, comme les Bleues du rugby à 7 et les sabreuses françaises. Le triathlon est aussi à l'honneur avec du bronze (relais mixte). Notre Top 5.

00:02:46, il y a 2 heures