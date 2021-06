Le relais de la flamme olympique, qui commence à Tokyo à partir du 9 juillet, aura lieu principalement lors de cérémonies à huis clos pendant les huit premiers jours de son passage dans la capitale, conformément aux mesures de lutte anti-Covid, a déclaré à l'AFP Koichi Osakabe, un responsable du gouvernement de Tokyo. "Nous organiserons chaque jour une cérémonie à l'endroit où se termine le relais (prévu) du jour", a-t-il expliqué, ajoutant qu'une centaine de coureurs seront affectés quotidiennement par ce changement de programme.

L'ombre de la pandémie continue de planer

Les modifications concernent principalement les tronçons du relais situés en dehors des 23 arrondissements centraux de Tokyo. Une décision sur les étapes dans ces zones centrales, plus densément peuplées, sera prise ultérieurement, a ajouté M. Osakabe. La flamme fera son entrée dans le nouveau stade olympique de Tokyo le 23 juillet après avoir traversé les 47 départements du Japon.

Tokyo 2020 Quelle considération pour les jeunes sportifs en France ? "Il faut les aider à l’ascension sociale" IL Y A 9 HEURES

Dans certains départements déjà, les autorités locales ont interdit le relais sur la voie publique ces derniers mois, les porteurs de la flamme devant se contenter de cérémonies à huis clos dans des parcs ou d'autres espaces réservés. A un peu plus de trois semaines de l'ouverture des Jeux, l'ombre de la pandémie continue de planer sur cet événement sportif planétaire. Deux membres de la délégation olympique ougandaise ont été testés positifs au coronavirus à leur arrivée à Tokyo ce mois-ci, ce qui a entraîné un renforcement des règles applicables aux équipes arrivant tôt au Japon.

Quelle considération pour les jeunes sportifs en France ? "Il faut les aider à l’ascension sociale"

Le quotidien Yomiuri a rapporté mercredi que l'ensemble d'une équipe pourrait désormais être mise en quarantaine si un seul de ses membres était positif et que les délégations pourraient être enjointes de manger en silence. Le Japon a connu une crise sanitaire relativement faible, par comparaison à de nombreux autres pays, avec moins de 15.000 décès recensés officiellement depuis début 2020, mais son système médical a été fortement éprouvé.

Le gouvernement nippon a récemment accéléré sa campagne de vaccination et un peu plus de 10% de la population nationale est aujourd'hui entièrement vaccinée. Tokyo et six autres départements restent soumis à des mesures de "quasi-état d'urgence" sanitaire jusqu'au 11 juillet. Mais avec la recrudescence actuelle des cas à Tokyo et les inquiétudes sur le variant Delta, ces restrictions seront probablement prolongées jusqu'aux Jeux, selon des médias locaux.

Tokyo 2020 La France, le sport et le constat accablant à l’heure de "concilier avec les études" IL Y A 9 HEURES