Tokyo 2020

À l'époque de l'information en continu, des fake news et de la frénésie des réseaux sociaux, il demeure l'un des secrets les mieux gardés au monde. Vous aurez beau fouiller les sites spécialisés, procéder par élimination, établir des statistiques, il vous sera impossible de cocher à l'avance et avec certitude le nom de l'homme ou de la femme qui allumera la vasque olympique. À moins que vous soyez devin, vous devrez donc patienter jusqu'à vendredi après-midi et la cérémonie d'ouverture de ces Jeux pour découvrir l'heureu(se)x élu(e).

O Globo. Il avait même fini par devenir le principal candidat après que la santé do Rei du football s'était fragilisée. Et si vous aimez les pronostics, on aurait tendance à vous dire de ne surtout pas miser sur les favoris. À Rio, deux têtes - et pas celles de n'importe qui - dépassaient. Pelé, mythe local, légende planétaire avait tout d'une évidence. Gustavo Kuerten, personnage à l'incommensurable popularité, était plébiscité par plus d'un Brésilien sur trois selon un sondage réalisé à l'époque par. Il avait même fini par devenir le principal candidat après que la santé do Rei du football s'était fragilisée. C'est finalement Vanderlei de Lima , marathonien médaillé de bronze à Athènes (2004) et privé d'or olympique après avoir été stoppé en pleine course par un spectateur, qui avait raflé la mise.

En 1996, Mohamed Ali avait ému le monde entier

S'il est si difficile de deviner son identité, c'est parce que le dernier relayeur peut être une personnalité reconnue mondialement, un symbole, un athlète multi-médaillé, ou tout cela à la fois. À Atlanta, en 1996, Mohamed Ali demeurait un visage de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis. 36 ans plus tôt, il s'était senti humilié après qu'un restaurant de Louisville avait refusé de le servir pour sa couleur de peau, au point d'en jeter sa médaille d'or dans l'Ohio.

Pour le pays le plus puissant du monde, voir l'omnipotent boxeur, surhomme redevenu un peu plus humain après avoir été atteint de la maladie de Parkinson, enflammer la vasque fut l'un des moments les plus marquants de l'histoire des Jeux Olympiques . Et un formidable message de paix.

Hiroshima en 1964, Fukushima en 2021

Le Japon ne regorge pas de stars d'envergure planétaire mais Naomi Osaka est une exception. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem, l'actuelle N.2 mondiale est aussi et surtout une sportive multidimensionnelle. Il y a un peu moins d'un an, elle fut la première à annoncer son refus de disputer les demi-finales à Cincinnati pour protester contre les violences policières , à la suite de l'affaire Jacob Blake. Elle permit de déclencher un vaste mouvement de protestation, poussant même le tournoi à repousser ses matches.

Plus récemment, elle s'attaqua à un autre fléau, celui de la dépression dans le milieu sportif, en se retirant de Roland-Garros . Ces combats-là seront-ils incarnés par celui ou celle qui allumera la vasque vendredi ? Rien n'est moins sûr.

La dernière fois que Tokyo a accueilli le grand rendez-vous international, en 1964, la IIe édition des Jeux Paralympiques avait permis d'améliorer la condition des handicapés au sein de la société japonaise. 57 ans plus tard, un allumage conjoint d'athlètes olympiques et paralympiques n'est donc pas à exclure.

Yuzuru Hanyu, trop évident ?

Pour les symboles forts, le CIO a de toute façon l'embarras du choix. En 1964, Yoshinori Sakai, un athlète japonais né à Hiroshima le 6 août 1945, jour du premier bombardement atomique, fut désigné dernier porteur de la flamme olympique des Jeux de la "reconstruction d'après-guerre".

Alors que ces Jeux Olympiques 2021 furent d'abord ceux de la reconstruction post-drame, puisque leur attribution à Tokyo survint deux ans après l'accident nucléaire de Fukushima , la présence au bout du relais d'un jeune sportif né dans la zone sinistrée le 11 mars 2011 n'est pas à exclure. À moins que le flambeau soit passé à Yuzuru Hanyu.

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

Considéré comme l'un des plus grands patineurs artistiques de l'histoire, né un Sendai - une métropole située à 130 km de l'épicentre du séisme -, le double champion olympique dut évacuer sa propre patinoire sans avoir le temps de récupérer ses patins pour échapper aux violentes secousses. Un an plus tard, il décrocha sa première médaille mondiale.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, Yuzuru Hanyu a donc toutes les chances d'enflammer la vasque à Tokyo. Peut-être est-il le favori. Mais méfiance. Car si ces Jeux sont effectivement ceux de la reconstruction pour Fukushima, où ont eu lieu les premières épreuves de softball mercredi, ils sont aussi devenus ceux de l'après, au cœur d'une pandémie.

