Tokyo 2020

Tops

Les basketteuses au sang froid

Et de trois ! Vice-championnes d'Europe en titre, les Bleues sont encore en demi-finales des Jeux Olympiques , comme en 2012 et en 2016. Face à l'Espagne – championne d'Europe 2017 et 2019 et toujours médaillée au Mondial depuis 2010 -, les Françaises ont connu une fin de match tendue après avoir pourtant pris 14 points d'avance. Mais elles ont su rester concentrées pour ne pas craquer et aller chercher ce succès dans le sillage d'une Marine Johannes déterminante (18 pts) et auteure d'un shoot décisif au bout d'une possession dans le money time. Pour une place en finale, elles retrouveront le Japon, qui les avait battues lors du premier match à Saitama.

Le bronze de Lecointre et Retornaz

Elles ont complété la collection de médailles de la voile française avec un troisième podium. Certes, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, doubles championnes d’Europe 2019 et 2021, rêvaient d'or en 470. Et elles ont pu aussi avoir quelques regrets après avoir perdu une place dans la "Medal Race" quand le bateau polonais a dépassé les championnes olympiques britanniques dans le dernier bord. Mais après une longue semaine, le duo tricolore peut se féliciter de sa belle médaille de bronze, la deuxième pour Camille Lecointre après Rio 2016.

Martinot-Lagarde - Manga, duo d'ambitieux

Pour les Bleus, le 110m haies ne pouvait pas plus mal commencer à Tokyo. Présent dans la première série, Wilhem Belocian, pépite française, se blessait. Heureusement, les deux autres chances tricolores, Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga ont porté haut les couleurs françaises. Non seulement les deux se sont qualifiés pour la finale (jeudi à 4h55) mais ils ont, en plus, terminé chacun deuxième de leur demi-finale. Certes, "PML" (13''25) et Manga (13''24) n'ont que les 6e et 7e temps des engagés en finale, mais ils ont montré qu'ils étaient présents à la bagarre.

Même les championnes du monde n'ont pas arrêté les Bleues du handball

La dernière fois que l'équipe néerlandaise de handball était venue au Japon pour une compétition internationale, elle était repartie avec l'or mondial. C'était en 2019 et il y a fort à parier que les Pays-Bas rêvaient d'une même issue en 2021. Leur aventure s'est arrêtée net en quart de finale face à une équipe de France de rêve, justement. Ce succès 32-22 acquis notamment grâce à une entame complètement folle (12-3) est un vrai message envoyé à la concurrence et notamment à la Suède, adversaire des Bleues en demi-finale.

Flops

Mayer, le rêve envolé

Il était arrivé à Tokyo avec une ambition débordante, un rêve, celui d'être champion olympique après son titre mondial acquis en 2017. Et tout s'est envolé quand son dos a flanché. Bloqué comme il l'a avoué au micro de France Télévisions, Kevin Mayer a connu une entame difficile (10''68 sur 100 m, 7,20 m à la longueur, 15,07 m) avant de se relancer à la hauteur (2,08 m). Revenu tout proche du podium, le Francilien a pris une douche froide sur le 400m (50''31, à deux secondes de son record) pour achever la première journée à près de 200 points de la troisième place et à plus de 300 de la deuxième.

Encore un zéro pointé pour la lutte

Les Bleues de l'équipe de France arrivaient sans attentes démesurées à Tokyo, elles n'ont pas réussi à créer la surprise. Koumba Larroque avait déjà été éliminée au premier tour, Mathilde Rivière l'a imitée ce mercredi matin. Alors qu'elle menait 5-4 chez les -57 kg face à Khongorzul Boldsaikhan, Rivièrea été victime d'une luxation de l'épaule pour finalement s'incliner. C'est la deuxième fois, après Rio, que l'équipe de France de lutte rentre des JO sans médaille.

