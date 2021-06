"quasi-état d'urgence" sanitaire, censé expirer le 11 juillet. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo sera donné dans moins d'un mois, le 23 juillet. La situation sanitaire inquiète cependant les dirigeants de l'archipel. Une partie du pays est actuellement soumise à unsanitaire, censé expirer le 11 juillet. D'après le Japan Times , le gouvernement japonais réfléchirait à prolonger cette mesure, et à l'étendre à Tokyo et dans trois préféctures adjacentes de la capitale, au vu de la progression fulgurante de l'épidémie ces derniers jours.

"Le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga se décidera la semaine prochaine sur une possible extension de l'état d'urgence au-delà de la date d'expiration du 11 juillet, juste avant le début des JO le 23 juillet, écrit le média. Certains au gouvernement prédisent que Suga pourrait déclarer un autre état d'urgence dans la région de Tokyo."

Tokyo est au plus haut niveau d'alerte

Tokyo 2020 Bach attendu le 8 juillet à Tokyo en vue des JO IL Y A 9 HEURES

Le Japan Times précise que le gouvernement de la capitale a recensé ce mercredi plus de 700 nouveaux cas quotidiens de coronavirus, un chiffre en nette hausse depuis dix jours, en raison notamment de la présence du variant Delta au Japon. La région de Tokyo est au niveau d'alerte 4, le plus haut sur l'échelle gouvernementale. Outre Tokyo, les préfectures adjacentes de Kanagawa, Saitama et Chiba, ainsi que celles d'Osaka, Kyoto ou Aichi, entre autres, pourraient être concernées par l'extension de l'état d'urgence.

Le gouvernement japonais envisagerait toujours, en outre, d'interdire la présence de spectateurs aux JO. Le Premier ministre a promis, lors d'une réunion mercredi, "de surveiller attentivement la situation et de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible".

Tokyo 2020 Michael Johnson, la "Loco de Waco" illumine Atlanta en 1996 IL Y A 14 HEURES