Tokyo 2020

Les Tops

Les fleurettistes français recouverts d'or

Un chef-d'œuvre, une leçon, un carton : appelez-ça comme vous le souhaitez, mais ce qu'ont réalisé les fleurettistes français dimanche à Tokyo est tout simplement hors normes. Les Bleus ont conclu les épreuves d'escrime de la meilleure des manières en s'offrant la médaille d'or du fleuret par équipes

Impériale, l'équipe de france de fleuret décroche l'or : revivez la dernière touche

Erwann Le Pechoux, Enzo Lefort et Julien Mertine ont largement battu le Comité Olympique Russe (45-28), permettant ainsi à la délégation française de remporter sa cinquième médaille d'or à Tokyo.

Manaudou comme Popov

Florent Manaudou était arrivé à Tokyo sans faire beaucoup de bruit. Mais il est monté en puissance petit à petit, en séries et en demie. Avant la consécration : la médaille d'argent décrochée sur 50m nage libre dimanche , derrière l'intraitable Caeleb Dressel, et deux centièmes devant le Brésilien Bruno Fratus.

Une poignée de centièmes et une touche historique : l’incroyable finish de Manaudou

Un succès tout simplement historique : c'est sa 3e médaille de rang aux Jeux sur cette distance. Personne n'avait réussi pareille performance dans l'histoire de la natation française. Un exploit majuscule, quasi inespéré au vu de ses derniers mois. Et le nageur de 30 ans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : il compte bien être d'attaque pour Paris 2024

Manaudou, argent resplendissant : grand sourire et énorme soulagement sur le podium

Tavernier, la suite !

"Il fait chaud, c'est une horreur. On n'a jamais vu ça", a pesté Alexandra Tavernier , a pesté Alexandra Tavernier après sa qualification, dimanche pour la finale du lancer de marteau . Les athlètes souffrent du climat dans cette quinzaine, ce n'est plus une surprise. Mais la Française a réussi à s'adapter pour s'offrir une vraie chance de médaille mardi.

Car d'un point de vue strictement sportif, la vice-championne d'Europe n'a été victime d'aucun coup de chaud. Son deuxième jet, à 73,51m, lui a permis de franchir… pour un centimètre la marque fixée pour une qualification directe. Vite fait, bien fait. "Plus vite on finit, mieux c'est", a évacué la principale concernée. Du côté de Tavernier, on attend donc la suite avec impatience. Et si le retour peut se faire avec une médaille dans la valise…

Alexandra Tavernier à Tokyo Crédit: Getty Images

Une défaite mais un quart historique pour les Bleus du volley

L'équipe de France connaissait le topo : le gain de deux sets face au Brésil était synonyme de qualification pour la suite du tournoi olympique. Et les Bleus l'ont fait. Menés deux fois, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers n'ont rien lâché pour arracher le premier quart de finale de l'histoire du volley français aux Jeux (25-22, 37-39, 25-17, 21-25, 20-18).

39-37 : la fin délirante du deuxième set remporté par la France face au Brésil

Une réussite en soi. Mais le faire face au champion olympique en titre est encore plus fort. La fête aurait pu être totale si les hommes de Laurent Tillie avaient conclu leurs balles de match. Mais l'essentiel est assuré. Et si les Tricolores affichent un tel niveau au prochain tour, l'histoire pourrait s'écrire en très grand.

Une "remontada" au meilleur des moments pour les cavaliers français

L'équipe de France d'équitation pointait à la neuvième place du concours complet par équipes dimanche matin. Mais Christopher Six, Karim Laghouag et Nicolas Touzaint ont été intraitables lors l'épreuve de cross et ont ainsi permis à l'équipe tricolore de grimper de six places au classement, pour monter virtuellement sur la plus petite marche du podium (3e).

Lundi, les Français aborderont la finale du saut d'obstacle (13h45) en pleine confiance. Avec comme objectif de faire mieux qu'à Rio (4e) à l'issu de ce tournoi olympique.

Les Flops

Jeanjean, la chute et la fin du rêve

Venu à Tokyo avec l'ambition de décrocher une médaille, Anthony Jeanjean repartira bredouille. Dans une finale disputée en deux manches, le Français a chuté dans la seconde. Une erreur fatale, synonyme de 7e place à l'arrivée pour le freestyler de 23 ans.

La chute qui a mis fin aux espoirs de Jeanjean

"Je suis déçu, a-t-il admis juste après l'épreuve, dans des propos relayés par l'AFP. Notre sport se joue sur des détails techniques, et j'ai fait aujourd'hui une erreur technique qui m'a coûté beaucoup." Le cyclisme français n'a donc toujours pas décroché de médaille dans cette quinzaine.

Confusion et zéro pointé : l'élimination d'Aliev fait tâche

Bras d'honneur aux arbitres, coup sur une caméra, refus de quitter le ring : Mourad Aliev est sorti furieux de son élimination en quart de finale des +91kg . Le Français a vu rouge après sa disqualification pour un coup de tête jugé volontaire sur son adversaire britannique Fraser Clarke. Une erreur qu'aurait d'ailleurs reconnue le corps arbitral après coup, selon le clan français.

Bras d'honneur, coup de poing sur la caméra... Disqualifié, Aliev pète les plombs sur le ring

Mais à l'arrivée, le bilan de la boxe française à Tokyo est catastrophique. Il y a cinq ans, elle avait ramené six médailles de Rio. Cette année, elle repart bredouille et pleine de rancœur, le cas Aliev étant loin d'être isolé dans la catégorie décisions litigieuses.

N'Guessan et Descat blessés : pas d'enjeu mais des conséquences pour les Bleus ?

Certes, la défaite contre la Norvège (32-29) est anecdotique au point de vue du tableau : les Français, qui s'étaient déjà assurés la qualification grâce à leur parcours parfait jusqu'alors, joueront Bahreïn en quarts de finale mardi. Elle pourrait toutefois avoir des conséquences. Car les Bleus ont perdu Timothey N'Guessan et Hugo Descat sur blessure.

Karabatic : "On a raté des tirs faciles sinon on aurait pu gagner le match"

"J’espère que ce n’est pas grave parce qu'on serait très amer de perdre deux joueurs sur un match comme ça, a confié Nikola Karabatic sur RMC après la rencontre. Ce serait très con." Les premiers examens n'étaient pas rassurants ce lundi. N'Guessan (7 buts) et Descat (5 buts), en forme, pourraient manquer le quart. Et cette rencontre sans enjeu pourrait finalement coûter cher.

Bosse explose en demies

Pierre-Ambroise Bosse espérait sans doute mieux. Mais il était déjà passé tout près de la sortie en séries, après un gros coup de mou dans les derniers mètres, et s'était qualifié de justesse. Cette fois-ci, dans une demi-finale du 800m relevée, il a explosé dans les 500 derniers mètres et a terminé la course à la 6e place, en 1'48''62.

Le champion du monde 2017 aurait même sans doute fini dernier sans la chute devant lui, ayant mis Nijel Amos et Isaiah Jewett au tapis. Petite consolation : son compatriote Gabriel Tual s'est lui qualifié pour sa première finale olympique dans la discipline , en battant son record personnel (1'44"28).

Le favori Amos à terre, Bosse à la trappe

