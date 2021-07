Tokyo 2020

Le rendez-vous était pris pour dimanche, jour de la finale du tournoi féminin de tennis. Et puis, patatras, la Japonaise s'est prise les pieds dans le tapis, mardi. Au deuxième tour des Jeux Olympiques de Tokyo, la numéro 2 mondiale a été éliminée par Marketa Vondrousova en deux sets (6-1, 6-4). Une immense désillusion pour elle et un rendez-vous raté avec l'histoire et même la légende.

Le moment historique où Osaka a embrasé la vasque olympique

Ses Jeux avaient parfaitement débuté vendredi puisque la quadruple lauréate en Grand Chelem avait eu l'immense honneur d'allumer la flamme olympique, au cœur du stade olympique. Immense honneur réservé à quelques happy few et aux plus grands noms du sport, de Mohamed Ali à Michel Platini en passant par l'immortel Paavo Nurmi.

Osaka avait un autre rendez-vous avec l'histoire puisqu'elle avait l'opportunité d'imiter Cathy Freeman, seule athlète ayant réussi le doublé allumage de vasque / titre olympique dans la foulée. A Sydney, l'athlète d'origine aborigène avait été érigée en symbole et avait eu l'honneur de lancer les Jeux disputés aux antipodes. Quelques jours plus tard, elle avait transformé le feu en or, en remportant le 400 mètres haies. Marie-Jo Pérec, double tenante du titre, avait déserté l'Australie, Freeman n'avait pas raté son (double) rendez-vous avec l'histoire. Naomi Osaka, qui n'avait plus joué depuis son retrait de Roland-Garros, a manqué son (double) rendez-vous avec l'histoire.

Cathy Freeman, fierté australienne et super-héroïne aborigène

