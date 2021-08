Tokyo 2020

Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du lundi 2 août

C'est un petit pas à l'échelle des Jeux. Mais un grand à celle de la France. Lundi, la France est passée devant l'Italie. Au lendemain de la mythique journée vécue par les Transalpins au stade Olympique de Tokyo, les Bleus ont laissé passer l'orage et grâce à Quiquampoix et les cavaliers français, la France se hisse au 6e rang de notre classement des nations. Pourra-t-elle aller plus haut ? Cela semble compliqué, tant l'Australie bénéficie d'une confortable avance (+20 points).

Tout en haut, la lutte est acharnée entre la Chine qui, en plus d'être en tête du tableau des médailles, s'arroge celle de notre classement des nations. Avec 137 points au compteur, les Chinois comptent quatre petites longueurs d'avance sur les Etatsuniens (et sept titres olympiques de moins). La Chine est repassée devant, peut-elle tenir le coup jusqu'au bout ? Ce sera compliqué.

