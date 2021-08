Tokyo 2020

Le sacro-saint tableau des médailles est-il réellement le tableau des médailles, ou celui des médailles d'or ? Le CIO établit son classement en fonction du nombre de titres. Les médailles d'argent et de bronze ne servent en réalité qu'à départager les pays en cas d'égalité en nombre de médailles d'or. Vaut-il mieux deux médailles, mais en or, ou quinze, mais avec un seul sacre ? Question de point de vue.

D'ailleurs, depuis toujours, les Etats-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont une lecture différente de cette hiérarchie. Ils effectuent un décompte différent, en classant les pays uniquement en fonction du nombre de médailles. Cela a le mérite d'offrir une vue plus globale de la force de chaque délégation, mais sans attribuer de plus-value à une médaille d'or. En caricaturant, si un pays compte trente médailles, toutes en or, et un autre trente médailles, toutes en bronze, ils seront classés au même rang.

Plutôt qu'un tableau des médailles, qu'il soit global ou celui des médailles d'or, nous avons donc opté pour un "Classement des nations", en donnant un coefficient à chaque place sur le podium :

3 points pour une médaille d'or

2 points pour une médaille d'argent

1 point pour une médaille de bronze

En cas d'égalité de points, les pays sont départagés par le nombre de médailles d'or, puis le nombre de médailles total en cas de nouvelle égalité.

Ce classement sera actualisé chaque soir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.

Le classement du dimanche 1er août

Avec le début des épreuves d'athlétisme et malgré un nouvel échec sur 100 mètres, il est possible que les Etats-Unis prennent le large lors de la deuxième semaine. Une chose est sûre : les athlètes venus du pays de l'Oncle Sam sont désormais devant la meute. Avec 122 points, ils ont pris une avance raisonnable par rapport aux Chinois, qui dominent toujours le classement des médailles.

Le Comité Olympique Russe (87 points) fait un très solide troisième désormais parce que, derrière les athlètes russes, le Japon et la Grande-Bretagne ont lâché un peu de lest (70). Au profit d'un week-end radieux et d'un dimanche d'exception, l'Italie est désormais septième (43 unités), juste devant… la France (41). Vendredi soir, les Bleus pointaient au 11e rang, les voilà solidement installés dans le Top 10 (8e). D'ici la clôture, il sera difficile de grimper plus haut que la 7e place pour l'équipe de France. L'Australie et la Grande-Bretagne, à égalité de points (62), semblent déjà trop loin.

