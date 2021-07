Tokyo 2020

Tennis : Osaka, le coup de tonnerre

Judo : Clarisse Agbegnenou déjà en demie

20 secondes et l'éclair : le ippon express d'Agbegnenou pour son entrée en lice

Basketball : Défaite surprise pour les Bleues

Natation : pluie de sacres, Bonnet, Marchands et Duhamel privés de finale

Surf : Bourez sorti en quarts

Dernier Français encore en lice dans l'épreuve de surf, Michel Bourez a été éliminé en quarts de finale mardi par le Brésilien Gabriel Medina, double champion du monde, et auteur d’une figure presque parfaite. Mais la star brésilienne a finalement été sortie en demi-finale.

Vous cherchez un petit remontant pour lancer votre journée ? La technique du coach de Martyna Trajdos est… atypique. Mais pas forcément efficace puisque sa protégée a pris la porte d’entrée. Privilégiez le café !

Normalement, elle aurait dû être en cours. A 17 ans, la jeune Lydia Jacoby a choisi de délaisser les salles de classe pour se consacrer aux bassins. Elle a bien fait. Sacrée sur le 100m brasse, la jeune Américaine a pu constater que ses camarades de classe ont suivi ça à distance.

C’était le débat quotidien : Quand les Etats-Unis allaient-ils enfin prendre le contrôle du tableau des médailles ? Ce mardi, c’est chose faite. Grâce au titre de Lydia Jacoby sur 100m brasse, les Américains présentent le même nombre de titres olympiques (8) que le Japon mais disposent d'un meilleur bilan en argent (3 vs 2). La grosse nuit des Britanniques en natation (2 titres olympiques) leur permet de prendre la 5e place.

La possible médaille française sur le VTT féminin. Entre l’expérimentée Pauline Ferrand-Prévot qui cherche à compléter son palmarès XXL et la jeune Loana Lecomte, dominatrice cette saison en Coupe du monde, les espoirs sont réels. A suivre dès 10h.

Une médaille en taekwondo ? A 10h00, Althéa Laurin va disputer les quarts de finale en taekwondo (+67 kg). La championne d'Europe 2020 (19 ans) va affronter la Chinoise Shuyin Zheng.

L’entrée en lice de Simon Gauzy en tennis de table. Si Emmanuel Lebesson n’a rien pu faire face à Zhendong Fan, tête de série numéro un, Gauzy a une carte à jouer face au Norvégien Groth (7h30).

La journée des Bleues du 3x3. Il y aura d’abord la mise en jambes, à 10h, face à la Roumanie. Mais les choses sérieuses débuteront à 13h30 avec leur quart de finale.

. Qualifiée pour six finales, Simone Biles joue déjà l’or ce mardi avec le concours par équipes . Si la pression a semblé présente en qualifications, elle peut débuter sa moisson historique dès 12h45.

Vous vous demandiez à quoi ressemblait les médailles d’or cette année à Tokyo ? Tom Dean, sacré en 200m nage libre, vous montre tout ça.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport ici