Tokyo 2020

Katie Ledecky sait d'ores et déjà qu'elle ne réussira pas le quadruplé rêvé. Mais l'Américaine a un autre pan d'histoire à écrire mercredi. Ce ne sont pas les douze travaux d'Hercule qui l'attendent mais pas loin. Et en plus ramassé. En un peu plus d'une heure (entre 3h41 et 4h54), la légende américaine va tenter de gagner le 200 mètres nage libre et le 1500 mètres. Rien que ça.

On pourrait penser que sa défaite de lundi sur 400 - la première de sa carrière en finale olympique individuelle - lui a mis la tête dans le seau. Il n'en est rien. Bien au contraire.

"Je pense que j'ai nagé une super course, encore plus après avoir vu mes temps intermédiaires. C'est vraiment une bonne course pour moi, c'est mon meilleur temps depuis cinq ans. J'espère que ça va donner le ton du reste de ma compétition", a confié la quintuple championne olympique.

Le 1500 mètres aux Jeux, c'est inédit et Ledecky va essuyer des platebandes sur lesquelles elle a déjà marché lors des Trials US. Le même jour, la native de Washington avait décroché ses deux tickets pour Tokyo en dominant 200 et 1500. Y a plus qu'à bisser.

Il peut marquer l'histoire : Filippo Ganna

Filippo Ganna appartient déjà à une caste de privilégiés. Celles des champions du monde de cyclisme. L'Italien a décroché le titre en contre-la-montre l'an dernier à Imola. Il arrive à Tokyo en favori, mais aura plus que fort à faire avec l'homme qui a remporté le dernier contre-la-montre sur le Tour et le vice-champion du monde de l'exercice, un certain Wout van Aert. Déjà en argent sur la course en ligne, tenu en laisse par ses adversaires, le Belge aura une revanche à prendre, assurément.

Si Ganna - qui fait également partie de l'équipe de poursuite sur piste - parvenait à ses fins, il deviendrait le troisième coureur sacré roi des anneaux avec les liserés sur le dos, après Miguel Indurain (1996) et Fabian Cancellara (2008). Aussi, il dépoussiérerait sacrement les livres d'histoire italiens parce que la dernière qu'on a vu un Transalpin sur la boite dans l'épreuve chronométrée, c'était il y a près de 90 ans, à Los Angeles. En 1932, Attilio Pavesi et Guglielmo Segato avaient fait 1 et 2. Départ à 7 heures.

On a aussi hâte de voir...

Le retour des héros. Mercredi, c'est jour des Bleus en sport collectif. Avec une équipe qu'on est ravi de revoir et qui joue au basketball… Mercredi, c'est jour des Bleus en sport collectif. Avec une équipe qu'on est ravi de revoir et qui joue au basketball… Dimanche, Evan Fournier et ses partenaires ont battu les Etats-Unis. Un exploit XXL… qui ne doit pas être suivi d'un coup de moins bien face à la République tchèque (14h). Avouez que ça serait dommage de gâcher la belle entame...

Une revanche et une médaille. L'autre équipe de basket - qu'on n'attendait pas forcément à telle fête après le premier tour - joue à trois. Et défiera les Etats-Unis, mercredi (10h). Les Bleues essaieront de prendre leur revanche sur les Américaines, qui les avaient dominées en match d'ouverture samedi (17-10), pour une demi-finale des plus alléchantes. L'autre affiche du dernier carré opposera la Russie à la Chine. L'épreuve est nouvelle aux Jeux.

Un autre miracle ? Eux n'ont pas réussi un exploit à proprement parler. Mais ils sont miraculés. Vainqueurs de l'Afrique du Sud après avoir été menés trois fois au score (4-3), les coéquipiers d'André-Pierre Gignac défient le Japon pour une place en quart de finale du tournoi olympique. Eux n'ont pas réussi un exploit à proprement parler. Mais ils sont miraculés. Vainqueurs de l'Afrique du Sud après avoir été menés trois fois au score (4-3), les coéquipiers d'André-Pierre Gignac défient le Japon pour une place en quart de finale du tournoi olympique. Objectif : une victoire par deux buts d'écart. Ou un meilleur résultat que le Mexique.

Les purs cent. La nuit prochaine, les fauves seront lâchés pour la deuxième fois. Après les séries de mardi soir, Caeleb Dressel et ses poursuivants ont rendez-vous dans le bassin pour les demies. A cette heure, on devrait d'ailleurs dire Thomas Ceccon et ses poursuivants, puisque c'est l'Italien qui a réussi le meilleur chrono (47"71). Maxime Grousset, plus en retrait que lors du relais (48''52, 12e temps), nagera dans la première demi-finale, à la ligne d'eau numéro 7. Avec Dressel et la jeune sensation Popovici.

Toutes les finales de mercredi

. Aviron

02h18 - Deux de couple dames

02h30 - Deux de couple messieurs

02h50 - Quatre sans barreur dames

03h10 - Quatre sans barreur messieurs

03h30 - Quatre de couple messieurs

03h50 - Quatre de couple dames

. Basket 3x3

14h55 - dames

15h25 - messieurs

. Cyclisme sur route

04h30 - Contre-la-montre individuel dames

07h00 - Contre-la-montre individuel messieurs

. Equitation

10h30 - Dressage individuel Grand Prix libre

. Escrime

12h30 - Sabre par équipes messieurs

. Gymnastique artistique

12h15 - Concours général individuel messieurs

. Haltérophilie

12h50 - -73 kg messieurs

. Judo

11h25 - -70 kg dames

11h50 - -90 kg messieurs

. Natation

03h41 - 200 m nage libre dames

03h49 - 200 m papillon messieurs

04h45 - 200 m 4 nages dames

04h54 - 1500 m nage libre dames

05h26 - Relais 4x200 m nage libre messieurs

. Plongeon

08h00 - Tremplin de 3 m synchronisé messieurs

. Rugby à VII

11h00 - tournoi messieurs

On se demande

Comment va Simone Biles. L'Américaine s'est retirée du concours général parce qu'elle se sent rongée par "des démons dans (sa) tête". On espère qu'elle ira mieux, rapidement.

Après le taekwondo, un quatrième sport pourvoyeur de médailles pour la France ? On attend l'aviron, mercredi. Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, très en vue en demie, ont rendez-vous avez l'histoire en finale du deux de couple messieurs, mercredi (2h30).

Trois stats à avoir en tête

50. En pourcentage, la part des titres remportés par les Etats-Unis sur 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques (13/26). Mais sur les sept dernières éditions des Jeux, seul Nathan Adrian a triomphé (2012).

10. La Hongrie a remporté l'épreuve par équipe de sabre à 10 reprises dans l'histoire des JO. Mais la dernière fois, c'était en… 1988. Une vieille histoire malgré Aron Szilagyi. Le désormais triple champion olympique du sabre (2012, 2016, 2020) peut-il permettre à son pays de renouer avec son glorieux passé ?

1. Autant la placer maintenant, après il sera peut-être trop tard : une seule nation tenante du titre de champion du monde de football a été sacrée dans la foulée aux Jeux : il s'agit de l'Italie en 1936. Bon courage aux Bleus.

