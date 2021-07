Le grand rendez-vous : Le feu d'artifice avec Picon et Goyard en planche à voile ?

Il y aura au moins une médaille pour la délégation française ce samedi à Enoshima. En planche en voile, Charline Picon et Thomas Goyard sont dans la dernière ligne droite de leur quête. Et le final peut être grandiose, notamment pour la véliplanchiste tricolore. Titrée en 2016 à Rio, la Charentaise est déjà assurée de ramener une breloque. Reste à savoir de quel métal elle sera.

Troisième au classement avant la "Medal Race" - la dernière manche où les points sont doublés -, Charline Picon, qui ne peut plus être rattrapée, espère reproduire le scénario de 2016. A l'époque, elle avait été chercher l'or dans la dernière course alors qu'elle était troisième ex-aequo avant de s'élancer. Rebelote sur le plan d'eau d'Enoshima ?

Tokyo 2020 Merci le judo, la bonne surprise Manaudou et le loupé des épéistes : Les Tops et Flops de vendredi IL Y A 12 MINUTES

Pour cela, la championne d'Europe 2021, qui avait fait une pause après Rio pour donner naissance à son premier enfant, devra finir devant la Britannique Emma Wilson et la Chinoise Lu Yinxiu, qui mène la flotte. Mais ce n'est pas fini. Il faut aussi espérer qu'une concurrente s'immisce entre elle et la Britannique. Et… que deux se retrouvent entre elle et la Chinoise ! Pas évident donc. Mais pas impossible non plus.

De son côté, Thomas Goyard, deuxième au classement, ne peut plus rêver de la plus haute marche du podium, le Néerlandais Kiran Badloe étant déjà assuré d'être sacré. En revanche, le champion d'Europe 2021 et troisième aux Mondiaux 2020 peut ambitionner l'argent ou le bronze lors de l'ultime manche ! De quoi avoir un œil sur Enoshima avec envie.

Picon : "La bataille était assez intense"

Elle peut marquer l'histoire : Shelly-Ann Fraser-Pryce

La carte de visite était déjà bien remplie. Mais Shelly-Ann Fraser-Pryce a ajouté une petite ligne au printemps. Un 10''63, qui lui a permis de se hisser au deuxième rang des meilleures performeuses de l'histoire du 100 mètres. La sprinteuse jamaïcaine, déjà sacrée en 2008 et 2012, est plus que jamais favorite à une troisième couronne sur la ligne droite. Ce qui serait une première dans l'histoire, évidemment.

Qualifiée pour les demies avec une marge certaine (10''84), la Jamaïcaine est la grande favorite au triplé. D'autant que Sha'Carri Richardson, l'autre bombe du printemps (10''72), n'a pas été autorisée à s'aligner à Tokyo, rattrapée par un contrôle positif à la marijuana. Certes, la tenante Elaine Thompson-Herahest là, Mari-José Ta Lou aussi. En 10''78, vendredi, l'Ivoirienne a égalé le record d'Afrique et a mis une claque à son précédent record personnel (10"85).

La petite nouveauté pour celle qui est devenue maman en 2017, c'est qu'elle ne se retrouve pas dans l'ombre d'un compatriote, un certain Usain Bolt, qui a rangé les pointes il y a quatre ans. A elle la pleine lumière, au bout de la ligne droite. A 34 ans, c'est le moment. Fraser-Pryce en a plus que jamais envie en tout cas. "Le fait d'avoir eu une année sabbatique avec la naissance de mon fils a en quelque sorte redonné un coup de boost à ma motivation et ce que je voulais accomplir, et courir dans les 10''6 était l'une des barrières que je voulais casser."

On a aussi hâte de voir

Séance de rattrapage pour Vincent Luis et les Français. Après sa désillusion sur l'individuel, Vincent Luis, accompagné de Cassandre Beaugrand, Dorian Coninx et Léonie Périault, peut se consoler en relais mixte, format inédit aux Jeux (300 m de natation, 6,8 km de cyclisme, 2 km de course à pied). L'équipe de France triple championne du monde en titre de la spécialité et donc prétendante sérieuse à la médaille d'or olympique.

Les basketteurs tricolores pour le sans-faute. Après avoir surpris son monde contre les Etats-Unis (83-76) puis confirmé face à la République tchèque (77-97), l'équipe de France de basket doit conclure le travail face à l'Iran, dernier match de poule. Avec un nouveau succès, Evan Fournier and co termineraient à la première place de leur groupe, histoire de poursuivre leur belle dynamique.

Une nouvelle médaille à l'escrime ? Après la déception des épéistes français vendredi, l’équipe de France féminine de sabre va essayer de rectifier le tir. Emmenées par Manon Brunet – médaillée de bronze en individuel -, les sabreuses tricolores auront faim après les échecs prématurés de Cécilia Berder et Charlotte Lembach, sorties dès le premier tour lundi.

Les handballeuses françaises n'ont plus le choix. Tenues en échec par la Suède (28-28) puis battues par l'Espagne (28-25), les Bleues sont dans l'obligation de signer deux victoires pour aller en quarts de finale. Leur mission commence ce samedi contre la Russie (sous drapeau neutre) avant de défier le Brésil lundi.

Pour qui l'or en tennis ? Coupeuse de tête à Tokyo, Marketa Vondrousova (42e) affronte la Suissesse Belinda Bencic en finale.

L'équipe de France féminine de rugby à VII en demi-finales. Les Bleues défient la Grande-Bretagne pour une place en finale (04h30). La finale est programmée à 11h00.

La demi-finale de Florent Manaudou sur 50m nage libre. Le champion olympique 2012, argenté en 2016, a chassé quelques doutes en série, où il a signé le deuxième chrono derrière Caeleb Dressel. Confirmation attendue en demies !

Meilleur chrono de sa saison et 2e de sa série, ça commence bien pour Manaudou

On se demande aussi...

Comment va la cheville de Renaud Lavillenie. Touché avant de s'envoler pour Tokyo, le champion olympique 2012 a confié qu'il ne sera pas à 100% durant les Jeux. Alors combien ? 50, 60, 90 ? Début de réponse cette nuit avec les qualif' de la perche.

Si JuVaughn Harrison va se qualifier aussi facilement pour la finale de la longueur qu'il l'a fait pour celle de la hauteur.

Si Teddy Riner, bronzé vendredi en plus de 100kg, peut repartir de Tokyo avec l'or de l'épreuve par équipes.

Jusqu'où va aller le Japon. Une petite semaine et déjà 17 sacres. Un de plus qu'à Athènes en 2004 et qu'à… Tokyo en 1964. Le record de médailles total est de 41 récompenses à Rio en 2016. Les Japonais en sont déjà 28 médailles.

Les finales de samedi

. Athlétisme

13h15 - Disque messieurs

14h35 - Relais 4x400 m mixte

14h50 - 100 m dames

. Badminton

11h00 - Double messieurs

. Escrime

12h30 - Sabre par équipes dames

. Haltérophilie

08h50 - -81 kg messieurs

12h50 -96 kg messieurs

. Judo

11h30 - Par équipes mixte

. Natation

03h30 - 100 m papillon messieurs

03h37 - 200 m dos dames

03h46 - 800 m nage libre dames

04h43 - Relais 4x100 m 4 nages

. Rugby à VII

11h00 - dames

. Tennis

05h00 - Simple dames

. Tir

07h05 - Fosse olympique mixte

09h00 - Carabine 3 positions à 50 m dames

. Tir à l'arc

09h45 - Individuel messieurs

. Trampoline

07h50 - Individuel messieurs

. Triathlon

00h30 - Relais mixte

. Voile

07h33 - RS:X (planche à voile) dames

08h33 RS:X (planche à voile) messieurs

Trois stats à avoir en tête

4. Dans l'histoire des Jeux, une seule nation a réussi la passe de quatre sur 100 mètres féminin : les Etats-Unis. Entre 1984 et 1996, la ligne droite n'a pas échappé à la Bannière étoilée, grâce à Evelyn Ashford (1984), Florence Griffith-Joyner (1988) et Gail Devers (1992, 1996). La Jamaïque peut réussir un tel exploit samedi soir à Tokyo. Une victoire de Shelly-Ann Fraser-Pryce ou d'Elaine Thompson et ça ferait quatre de suite.

8. Une huitième médaille en judo ? On en rêve. Et ce serait historique. Parce que dans l'histoire des JO, l'équipe de France a réussi à accrocher 7 breloques à trois reprises : 1992, 2012 et donc… 2021. Si les Bleus par équipe montent sur le podium samedi, ça fera 8. Et ce sera exceptionnel.

1. L'équipe de France féminine peut ramener la première médaille tricolore du rugby à VII. Sixièmes à Rio, les Bleues, qualifiées pour les demies, peuvent écrire l'histoire.

Tokyo 2020 Riner et Dicko en bronze, Manaudou en demie : Notre top 5 des bleus IL Y A 21 MINUTES