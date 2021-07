Ils ont tant attendu… Quand Naruhito, l'Empereur du Japon depuis le 1er mai 2019, est entré dans le stade olympique de Tokyo en compagnie de Thomas Bach, président du Comité international olympique, peut-être a-t-il poussé un ouf de soulagement à l'intérieur. Huit ans après l'attribution des Jeux Olympiques à la capitale nippone, près d'un an et demi après le report à 2021, les 32es JO de l'ère moderne sont ouverts. Enfin, serait-on tenté d'ajouter.

L'empereur Naruhito : "Je déclare les Jeux de la 32e olympiade de Tokyo 2020 ouverts"

Huit ans et non sept, c'est donc le temps qu'a eu le Japon pour préparer ces Jeux Olympiques et donc sa cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui n'aurait évidemment pas eu le même visage sans la pandémie mondiale qui sévit depuis le début de l'année 2020. Le magnifique Stade olympique de Tokyo n'a pas accueilli 68 000 personnes, sa capacité maximale mais… 950. Parmi elles, le Président Emmanuel Macron mais aussi Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Des tableaux sobres

Différente en tribunes, cette cérémonie l'a aussi été dans sa conception. Le Japon a opté pour la sobriété. Pas de tableaux monumentaux au programme et surtout un nombre restreint de participants. Les architectes du spectacle ont mis en avant les technologies, très présentes dans l'archipel, et la communication en ligne qui a, malheureusement avec les événements que l'on connaît, explosé ces derniers mois.

Pays de symboles s'il en est, le Japon a mis en avant ses traditions et son héritage, notamment celui des Jeux Olympiques de 1964. Clin d'oeil à l'histoire, le stade olympique utilisé cette année, et inauguré en 2019, a été construit sur les ruines de l'ancienne enceinte, celle qui avait accueilli les JO de 1964 qui avaient marqué le monde, une vingtaine d'années après la fin de la Seconde guerre mondiale et les tragédies d'Hiroshima et Nagasaki.

Naomi Osaka dernière relayeuse de la torche

Quarante minutes après le début de la cérémonie, la Grèce a fait son entrée, lançant comme le veut la tradition, le défilé des Nations. Le gymnaste Elefthérios Petroúnias et la tireuse sportive Ánna Korakáki ont à l'occasion marqué l'histoire, inaugurant la nouvelle volonté du CIO de voir deux athlètes, un homme et une femme, être porte-drapeaux. Le pays inventeur des Jeux Olympiques antiques a été immédiatement suivi par l'équipe des réfugiés qui participe à l'occasion de ces Jeux de Tokyo à ses deuxièmes JO.

Alphabet japonais oblige, il a fallu attendre l'avant-dernier passage pour voir une équipe de France très joyeuse pénétrer dans l'enceinte olympique. Porte-drapeau en compagnie de Clarisse Agbegnenou, Samir Aït Saïd a mis l'ambiance. D'abord avec un salto puis en se muant en chef d'orchestre pour une Marseillaise improvisée. Le passage de l'équipe de France a été remarqué.

Un salto d'Aït Saïd et de la joie : les Bleus ont fait le show lors de la cérémonie

Le Japon lui réservait le clou du spectacle pour l'après-défilé. Pas moins de 1 824 drones se sont élevés au-dessus de Tokyo pour former, ensemble, la planète terre dans un show bluffant. Et c'est évidemment à l'Empereur du Japon, trois heures après son entrée dans le stade, qu'est revenu l'honneur d'ouvrir officiellement ces Jeux. En parlant d'honneur, Naomi Osaka a reçu celui d'être la dernière relayeuse de la flamme olympique et d'ainsi embraser la vasque qui brûlera au-dessus du stade olympique jusqu'au 8 août prochain.

Le moment historique où Osaka a embrasé la vasque olympique

