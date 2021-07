Tokyo 2020

C'est officiellement ce vendredi 23 juillet que débuteront les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais dans les faits, certains athlètes joueront leur avenir dans la compétition… dès mercredi, jour du début des premières épreuves. Les sports collectifs ouvriront le bal, avec du softball et du football féminin pour la première journée. Pour le premier, on assistera à Australie - Japon, Italie – Etats-Unis et Mexique – Canada. Concernant le ballon rond, Grande-Bretagne – Chili, Chine – Brésil, Suède – Etats-Unis, Japon – Canada, Zambie – Pays-Bas et Australie – Nouvelle-Zélande sont au programme.

Gignac et les siens en lice jeudi, de l'aviron vendredi

Même schéma ou presque jeudi, avec trois rencontres de softball : Etats-Unis – Canada, Mexique – Japon et Italie – Australie. Du côté du football, ce seront cette fois les hommes qui seront sur le pont avec notamment l'entrée en lice des Bleus contre le Mexique, à 10h00. Pour le reste, voici les affiches : Egypte – Espagne, Nouvelle-Zélande – Corée du Sud, Côte d'Ivoire – Arabie saoudite, Argentine – Australie, Honduras – Roumanie, Japon – Afrique du Sud et Brésil – Allemagne en clou du spectacle, le remake de la finale de l'édition 2016.

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

Vendredi, quatre sports seront au programme. L'aviron, d'abord, avec chez les hommes et les femmes, le Skiff, le deux de couple et le quatre de couple. On parlera aussi sports équestres, avec l'épreuve de dressage (1ere inspection des chevaux). Du côté du tir, les femmes seront en lice sur l'épreuve de carabine à air comprimé (entraînement préliminaire), et les hommes sur l'épreuve de pistolet à air comprimé (entraînement préliminaire). Enfin, ce sera également le coup d'envoi des épreuves individuelles de tir à l'arc.

