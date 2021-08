Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Un pistolet d'or, un bronze hippique et la détresse d'Aït-Saïd et de Larroque : le film

Tokyo 2020 - Ce lundi, la journée avait mal commencé avec la déception d'Aït Saïd qui finit au pied du podium aux anneaux et Larroque battue dès le premier tour en lutte. Le sourire va revenir avec 2 médailles : l'or de Quiquampoix au tir à 25m et le bronze au concours complet par équipe. Le basket et le handball féminin évitent l'élimination : voici les images fortes de ce dimanche 2 août.

00:02:40, il y a 2 heures