Jeux Olympiques

Tokyo 2020 - Un titre au finish, Humbert et Chardy en quart, les basketteurs en feu : le top 5 des Bleus

TOKYO 2020 - Très tôt ce mercredi, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron apportaient une nouvelle médaille d'or à la France. Très vite, Maxime Grousset s'est lui qualifié en finale du 100m nage libre. Ugo Humbert et Jérémy Chardy ont tous les deux rejoint les quarts. Evan Fournier et les Bleus ont donné la leçon aux Tchèques, tandis que les handballeurs ont assuré la qualif face à l'Allemagne.

00:02:12, il y a 16 minutes