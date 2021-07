L'Elysée a confirmé la nouvelle. Emmanuel Macron est attendu vendredi à Tokyo pour une visite de 36 heures au cours de laquelle il assistera à l'ouverture des JO d'été et rencontrera les dirigeants japonais, des chefs d'entreprise et des représentants du monde culturel. Le chef d'Etat sera le seul dirigeant du G7 à assister à la cérémonie de vendredi en tant que président du pays hôte de la prochaine édition, prévue en 2024.

"Je vais au Japon pour le soutien et le relais", a expliqué Emmanuel Macron jeudi dernier sur France 2 en marge du Tour de France. "Pour soutenir l'olympisme" en pleine crise du Covid-19, "l'organisation japonaise et les athlètes français" avec l'espoir qu'"ils rapporteront un maximum de médailles", a-t-il détaillé. Dès la fin de ces JO, "le compte-à-rebours" sera lancé "pour organiser dans les meilleures conditions" les JO 2024, a-t-il ajouté, alors que le Premier ministre Jean Castex pourrait assister à la cérémonie de clôture le 8 août.

Emmanuel Macron avec Tony Estanguet et Anne Hidalgo pour les JO de Paris 2024. Crédit: Getty Images

Accompagné d'une délégation réduite au minimum, avec la présence d'un seul ministre, celui de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, et les responsables français du comité d'organisation des JO 2024, mais aussi d'assister à des épreuves de judo et de basket féminin 3x3, une nouvelle discipline olympique.

En marge des JO, le chef de l'Etat assistera à une cérémonie en présence de l'empereur Naruhito et s'entretiendra samedi avec le Premier ministre Yoshihide Suga, deux ans après sa première visite au Japon en juin 2019. Emmanuel Macron quittera Tokyo samedi soir pour effectuer sa première visite en Polynésie française.

