En 1985, les stars de l'escalade signent un manifeste pour s'opposer à l'institutionnalisation de leur discipline. En 2015, les skateurs se rebellent avec une pétition en ligne contre l'exploitation de leur mode de vie. En 2021, escalade et skate débarquent aux Jeux olympiques. "Nous ne voulons pas d'entraîneur ou de sélectionneur, parce que l'escalade est avant tout une recherche personnelle. Si personne ne réagit, les compétitions, conçues et organisées pour une minorité, peuvent rapidement et avec trop de facilité devenir la référence absolue", peut-on lire dans un texte, "Le manifeste des 19", signé par dix-neuf des grands noms de la grimpe comme Catherine Destivelle, préoccupés par la tenue de compétitions "toutes sponsorisées".

Trente ans plus tard, le monde du skateboard écrit : "Le skate n'est pas un 'sport' et nous ne voulons pas que le skate soit exploité et transformé pour s'inscrire dans le programme olympique...Les athlètes s'entraînent sans cesse, ont des entraîneurs, des horaires difficiles à tenir, de nombreuses compétitions et un véritable dévouement à leur objectif : gagner une médaille d'or. Le skateboard ne correspond pas à ce scénario". Et pourtant, l'escalade et le skateboard jouent le jeu de l'olympisme cet été à Tokyo (23 juillet-3 août) comme sports additionnels.

En dehors des codes

"Dans les années 80, l'escalade était celle de gens qui faisaient cette activité parce qu'elle était en dehors de certains codes. Il y avait une liberté absolument totale d'aller où on voulait, comme on voulait, explorer ce qu'on voulait. Cela a répondu à une espèce de besoin de faire autre chose. Il y avait une sorte d'impertinence, de liberté, hors des codes", se souvient pour l'AFP Jacky Godoffe, qui n'avait pas signé le manifeste. "C'était un monde en dehors du monde qui a subsisté longtemps avant que la compétition n'apparaisse", ajoute-t-il.

Une philosophie de vie qu'on retrouve dans le skate. "Il n'y a carrément pas de règles dans le skateboard, lance à l'AFP le skateur californien de 29 ans Jack Given, qui n'ira pas à Tokyo. Vous prenez la planche, vous sortez dehors et ça y est, vous faites du skateboard. Vous n'avez pas besoin d'équipements, vous faites juste ce que vous avez envie. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire".

Pour les besoins de la compétition, le skate s'est installé dans des skateparks, qui poussent désormais comme des champignons à travers le monde, offrant des terrains de jeu à de très jeunes pratiquants capables très tôt de tenter des figures extrêmement impressionnantes. "Les Jeux olympiques, ça change la vie, oui bien sûr, les choses deviennent plus sérieuses maintenant, répond à l'AFP la star du street, la Brésilienne Leticia Bufoni. Avant, skater tenait du 'lifestyle' et maintenant c'est un sport avec des règles antidopage, rester en bonne santé, prendre des points pour aller aux Jeux, c'est différent d'avant. Mais les JO c'est le monde entier qui vous regarde, ce sera vraiment génial".

L'escalade a quitté les grands espaces pour des compétitions en salle - dans le but de préserver les sites naturels - pour proposer aussi "quelque chose différent", comme l'explique Godoffe. "Les signataires sont venus quand même aux premières compétitions. Chaque personnalité avait une espèce de mégalomanie, pour dépasser les limites il faut être un peu mégalo, on était tous mégalos, comme tous les grands sportifs, on a tendance à se prendre pour le centre du monde", raconte-t-il.

"La compétition existait quand même mais de façon informelle entre des gens qui se défendaient d'obéir à des codes mais qui entre eux disaient : moi je suis le meilleur là. C'est pour ça que la compétition est arrivée, même les gens du Manifeste disaient avoir besoin de reconnaissance, 'faut quand même qu'on soit là même si on y croit pas. On avait tous besoin de reconnaissance", conclut Godoffe. Sur les 19 signataires, un seul a ensuite refusé de faire des compétitions.

