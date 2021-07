Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga l'a annoncé ce jeudi. Un nouvel état d'urgence sanitaire est décrété à Tokyo face à l'augmentation des cas de Covid-19. Il restera en place pendant toute la durée des Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines. "Nous allons déclarer un état d'urgence à Tokyo", a déclaré Yoshihide Suga lors d'une réunion gouvernementale sur les mesures sanitaires, ajoutant qu'il durerait jusqu'au 22 août. Des médias japonais ont évoqué la possibilité d'un huis clos sur la plupart des sites olympiques du Grand Tokyo.

"Dans de nombreuses régions, le nombre de nouveaux cas (de Covid-19) a diminué, mais il continue d'augmenter depuis la fin du mois dernier dans la région du Grand Tokyo, a indiqué le Premier ministre japonais Nous devons renforcer les mesures pour éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants". Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon.

Cette annonce est intervenue quelques heures après l'arrivée à Tokyo du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. Dans la soirée, il doit participer en ligne - étant obligé d'observer une quarantaine de trois jours - à une réunion sur la question cruciale des spectateurs locaux aux JO. Au Japon, les mesures d'état d'urgence sanitaire sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant la vente d'alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt. Mais des restrictions concernent aussi le nombre de spectateurs à des manifestations culturelles et sportives, une question essentielle à deux semaines des Jeux olympiques (23 juillet-8 août).

La décision du gouvernement japonais devrait avoir une incidence sur la position des organisateurs des JO qui doivent fixer une fois pour toutes, en principe jeudi soir, le nombre de spectateurs éventuellement autorisés sur des sites lors des épreuves. En mars, ils ont déjà interdit la venue de spectateurs de l'étranger - une première dans l'histoire olympique - et le mois dernier, ils ont fixé un plafond de 10.000 spectateurs locaux ou 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. Mais les organisateurs ont reconnu que ce nombre pourrait encore être drastiquement réduit, et que les Jeux pourraient même se dérouler à huis clos si la situation sanitaire s'aggravait.

