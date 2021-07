"Pas de spectateurs" à Tokyo. La ministre des JO Tamayo Marukawa a annoncé la nouvelle ce jeudi, à quinze jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques (23 juillet au 8 août). Cette annonce intervient quelques heures après la décision du gouvernement nippon de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août, un dispositif qui englobera ainsi toute la période des JO.

"Dans de nombreuses régions, le nombre de nouveaux cas (de Covid-19) a diminué, mais il continue d'augmenter depuis la fin du mois dernier dans la région du Grand Tokyo, a souligné un peu plus tôt, Yoshihide Suga, le premier ministre japonais. Nous devons renforcer les mesures pour éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants". Désormais, le variant Delta représenterait environ 30% des cas au Japon.

Au Japon, les mesures d'état d'urgence sanitaire sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant la vente d'alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt. Mais des restrictions concernent aussi le nombre de spectateurs à des manifestations culturelles et sportives

